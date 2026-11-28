«Хор Турецкого» в этом году отмечает свое 35-летие. По этому поводу легендарный коллектив подготовил юбилейную программу «Нам 35 лет!», которая была представлена в Казани. Каких высот достигли музыканты за эти годы и почему любят Татарстан, в интервью «Татар-информу» рассказал основатель и продюсер арт-группы, народный артист РФ Михаил Турецкий.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В свои 64 года не чувствую возраста»

– Михаил Борисович, «Хору Турецкого» в этом году исполнилось 35 лет. В юбилейные даты принято подводить итоги. Как вы сами оцениваете результаты работы коллектива?

– Вот дочь у меня спросила: «Пап, ты очень крутой человек. Можешь объяснить, почему?» Я говорю: «Кто сказал, что я крутой?» А она мне: «Я тебе говорю, все мои друзья, которым 20 лет, говорят, что у меня папа – крутой. Почему, как ты думаешь?» Я ответил: «Наверное, потому что я минимум шесть тысяч раз выходил на сцену за 35 лет, а это огромный результат. Из них как минимум четыре тысячи раза я делал людей счастливыми».

Были разные концерты, в разных жанрах, в разных местах, и я по-разному делал людей счастливыми. Во Вьетнаме делал, в Никарагуа делал, в Рио-де-Жанейро, Берлине делал, в Биробиджане, Владивостоке делал, в Калининграде – не перечислить все города. Около 100 городов России и 62 страны. Вот такой масштаб деятельности. Это 15 млн километров пройденного пути.

У нас как-то был тур по Латинской Америке. Мы за две недели перелетели 48 тысяч километров, 50 тысяч переехали за десять дней.

Я семь дней в неделю репетирую со своим коллективом. Очень редкие выходные. Если концерт, то еще репетиция до концерта. Я каждый день занимаюсь спортом. Поэтому в свои 64 года не чувствую возраста, у меня еще есть энергия. Я сын фронтовика, и поэтому крутой. Мой отец – герой Великой Отечественной войны, он четыре года воевал. Я внук кузнеца из Белоруссии. И я вижу смысл в каждом дне. Еще и поэтому, наверное, такие результаты.

Искусственный интеллект вам скажет, что «Хор Турецкого» – это всемирное культурное достояние, несмотря на скромность в потреблении. Это достаточно серьезный проект, который прославляет нашу страну за рубежом, развлекает, поддерживает, защищает, воспитывает своих соотечественников, помогает им быть счастливыми, делает их более здоровыми и психически, и физически. Ведь пение хором – это однозначно оздоровление. А зрители поют весь концерт. Такой вот итог.

Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

– Вы начинали с Мужского камерного еврейского хора при Московской хоральной синагоге. В основе репертуара коллектива была еврейская литургическая музыка. Почему перешли в другой жанр?

– По-настоящему знаменитыми мы стали в нулевые. В конце 1990-х годов поехали с гастролями по России вместе с Иосифом Кобзоном. А все 90-е в основном работали за рубежом. Там проходило наше становление.

Мы были еврейским хором, но одна ступень отделилась, и мы превратились в арт-группу, которая исполняет музыку народов мира на разных языках, используя свое музыкальное классическое образование. С помощью хорового пения развернули разные жанры, которые в народе, может быть, не были так популярны. Например, оперетта, опера или мюзикл. За счет нашей подачи они стали популярны у большего числа людей.

То есть раньше люди должны были специально поехать на мюзикл. А мы фрагменты мюзиклов, оперы, оперетты даем на нашем концерте. Оперу мы сочетаем с роком, чтобы она легче заходила. Не все любят оперу, поэтому надо подать ее так, чтобы людям было интересно.

Когда-то [юрист] Михаил Барщевский, «хранитель традиций» клуба «Что? Где? Когда?», сказал: «Я ненавидел оперу, но когда услышал, как это делает Турецкий со своей группой, стал попечителем Большого театра».

И после этого, кстати, современная опера стала более театральной, более живой. Теперь оперные певцы сосредоточены не только на голосе, но и на подаче, раскрытии художественного образа. Это тоже тенденция. То есть стали петь не для того, чтобы показать себя, а для того, чтобы раскрыть гениальность художественных произведений и найти мост в душу зрителя. Потому что не все готовы к опере, это не такой простой жанр. На наших концертах мы сложные жанры даем в простой обработке, а простые специально усложняем и делаем из них художественные произведения.

Мы спели «Мурку» – это песня в жанре шансона – как оперную арию. И музыкант Юрий Башмет мне говорит: «То, что это «Мурка», я понял только в припеве, до этого была какая-то совсем другая музыка».

Но наше альтер эго, вторая суть – это огромная программа «Еврейские песни о главном». В апреле 2027 года мы поедем с ней в Нью-Йорк.

Фото: © Михаил Турецкий / «Татар-информ»

«В Казани очень сильные и счастливые люди, преданные России»

– Вы прошли большой творческий путь, но, может быть, есть что-то, чего вы еще не сделали, но хотели бы это осуществить?

– Я хочу открыть детскую музыкальную школу, но у нас пока нет помещения. Наверное, на нас завершится советское музыкальное образование, мы еще держим его в себе. Я убежден, что музыкальное образование – это очень важно. И таких людей сейчас мало. Сегодня люди, работая на сцене, считают, что образование неважно.

Мы в темноте можем играть на рояле любую песню в любой тональности. А тем, кто не учится музыке, для этого нужна фонограмма – обманка. Чтобы артист вышел на сцену и с музыкантами продержался весь концерт – обязательно нужно образование.

Я думаю, что у нас есть шанс создать школу, и я воспитал бы хотя бы 30 детей, чтобы они дальше продолжали. Но пока нет такой возможности, некуда привести этих детей. Если бы мы жили в Казани, мне кажется, Раис Татарстана Рустам Минниханов дал бы нам такое место. Рустам Нургалиевич – интеллигентный человек, он откликается на наше творчество, уважает искусство.

– Может быть, вам в Казани попробовать открыть эту школу?

– Тогда надо переехать к вам жить. Трудно будет ездить. И, честно говоря, если бы я работал в Казани, то никуда бы отсюда не уехал, потому что здесь есть всё для счастья. У вас чудесный город. У вас всё есть, и главное богатство – люди. Здесь люди верят в свою страну, в свою республику, в свой город. Здесь очень сильные и счастливые люди, преданные России.

– А у вас есть друзья, любимые места в Казани?

– Кто ж вам расскажет, с кем я дружу, у кого я бываю на кухне (смеется). Я дружу со многими здесь. Это мой любимый город.

Да, и любимые места есть. Я не буду их называть, это уже будет реклама. А то потом скажут, что Турецкому кто-то заплатил. Есть и любимые рестораны, и улицы. Я очень люблю здесь гулять.

«Когда, например, мы хотим спеть на татарском, а языка не знаем, берем педагога»

– Ваш коллектив исполняет песни на разных языках. Не считали, на скольких языках уже спели?

– Я начал считать и понял, что на каком только языке мы не пели – на литовском, эстонском, ингушском, вьетнамском, китайском, португальском, хинди, татарском, башкирском, казахском, узбекском, таджикском, туркменском и так далее. Точно не ошибусь, если скажу, что не меньше 25 языков. Думаю, наш творческий коллектив мог бы войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству языков, на которых мы поем.

У нас в программе больше тысячи композиций. И когда мы едем, например, в Китай, то ставим задачу обязательно спеть на китайском. Но для нас очень важно, чтобы это была не абракадабра, чтобы нас поняли. То есть если уж начали петь гимн Мексики, то люди должны понимать наше исполнение на испанском. Когда две тысячи мексиканцев встали и пели с нами их гимн, я понял, что мы поем четко на их языке.

– Как вы заучиваете песни на разных языках? Насколько это сложно?

– Когда, например, мы хотим спеть на татарском, а языка не знаем, берем педагога. И он нам ставит произношение. Мы, конечно, понимаем каждое слово в песне, понимаем, о чем поем. И так на всех языках. Без педагога это не работает. То есть должен быть носитель языка.

Если мы поем на китайском, а это один из сложных языков, то должно быть идеальное произношение. Мы ставим себе произношение, чтобы это было точно.

Был случай, когда мы спели татарскую песню «Туган тел» на центральной площади в Казани. Ко мне подходит Рустам Нургалиевич Минниханов и спрашивает [об исполнителе]: «Он что, татарин?» Я отвечаю: «Нет, русский парень из Вологодской области. Это просто наш стиль». Раис РТ говорит: «Уникальный голос, и так чисто поет на татарском. Надо что-то сделать». И прямо на площади присвоил нашему солисту Вячеславу Фрешу звание заслуженного артиста Республики Татарстан. А вот это стиль руководителя вашей республики. Рустам Нургалиевич – гениальный руководитель. Он сильный человек, я в него верю. И это не лесть, это мои чувства.

Я считаю, что он вместе с народом двигает Татарстан, и я вижу, как с каждым годом республика расцветает, даже в наших обстоятельствах, когда идет специальная военная операция. Люди достигают какого-то уровня и стоят на нем, а некоторые сдуваются. А этот человек со своей командой одержим работой. Это здорово.

Причем очень сложно удерживать этот уровень, потому что у нас много сил уходит на борьбу с супостатами нашей страны. Если бы мы только созидали, то Татарстан уже обошел бы Дубай.

Дочь Михаила Турецкого Эммануэль Турецкая перед началом юбилейного концерта «С тобой и навсегда» Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

«Мой коллаборант – дочь Эммануэль. Я с ней пою на квартирниках»

– В последнее время среди музыкантов модно делать коллаборации. Вы не хотите спеть с кем-нибудь из молодых артистов, работающих в других жанрах?

– У нас такая большая компания и столько разнообразной деятельности, что нам даже не хочется за кого-то цепляться. Но мы пели с большими артистами, например с Хулио Иглесиасом, Пласидо Доминго, Иосифом Кобзоном, Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым, Олегом Газмановым, Борисом Моисеевым, Валерией, Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Александром Розенбаумом. Петь с молодежью – как-то пока нет такого позыва.

У меня есть дочь Эммануэль – вот она для меня звезда. Я считаю ее великолепной певицей, которая сочетает оперу и популярную музыку. И вот она мой коллаборант. Я с ней пою на квартирниках. Любимые песни нескольких поколений поем вместе с компанией. Вот в нее я готов вкладываться.

А так мы уже со многими спели и еще споем. Я уже взрослый руководитель, но средний возраст артистов коллектива – 48 лет. То есть у нас еще такой возраст, что большая творческая жизнь впереди.

Давайте мы подумаем после интервью: может, нужно сделать какую-то коллаборацию, может, люди ждут? А то мы так зациклены на себе. Просто когда люди любят друг друга, им никто не нужен. Вот мне третий не нужен, у нас пока все нормально. Нам пока всего хватает.

– Как вы сами сказали, у вас очень плотный график. А на общение с внуками времени хватает?

– С внуками – обязательно. У меня четыре внука, и я со всеми общаюсь. И главный наследник моих сберегательных книг – Александр Турецкий. Сейчас он мой главный внучок. Он похож на меня, мне кажется. Он уже уникально плавает в ванной, формочки достает, уже знает цвета красный и желтый, а ему всего шесть месяцев.

У меня много дочерей, и я хочу у всех побывать на свадьбе. Я думаю, что потенциально у меня внуков десять должно быть.