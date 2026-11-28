Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий сообщил, что хочет открыть детскую музыкальную школу. Об этом народный артист РФ, находясь в Казани, рассказал в интервью «Татар-информу».

«Я думаю, что у нас есть шанс создать школу, и я хотя бы 30 детей воспитал, чтобы они дальше продолжали. Но пока нет такой возможности – нет помещения, некуда привести этих детей», – заявил он.

Турецкий убежден, что получить музыкальное образование – очень важно. Однако, по его словам, сейчас не так много людей, которые придерживаются такого же мнения.

«Наверное, на нас завершится советское музыкальное образование, мы еще держим его в себе. Сегодня люди, работая на сцене, считают, что образование неважно. Мы в темноте можем играть на рояле любую песню в любой тональности. А тем, кто не учится музыке, для этого нужна фонограмма – обманка. Чтобы артист вышел на сцену и с музыкантами продержался весь концерт, – обязательно нужно образование», – подчеркнул он.

В этом году «Хор Турецкого» отмечает свое 35-летие. О том, каких высот достиг коллектив за эти годы и почему любит Татарстан, читайте в интервью: «Михаил Турецкий: «Если бы работал в Казани, никуда бы не уехал».