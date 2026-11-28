С комика Семена Слепакова* взыскали просроченные долги, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

На комика были открыты два исполнительных производства. Первое – по штрафу на 45 тыс. рублей за неисполнение обязанностей иноагента, а второе – о взыскании 16,3 тыс. по постановлению мирового судьи. В настоящий момент оба производства уже закрыты.

Напомним, Слепакова признали иноагентом в 2023 году. Он получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также негативно высказывался про граждан РФ.

*Признан иноагентом в России