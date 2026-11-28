В Татарстане насчитывается 398 тыс. личных подсобных и 2,6 тыс. фермерских хозяйств. В 2025 году они произвели сельскохозяйственную продукцию на 161 млрд рублей, что составляет 39,9% от общего объема в республике. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. В нем также принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев.

В 2026 году на прямую поддержку малых форм хозяйствования направили 1,7 млрд рублей. Из них 745 млн рублей поступили из федерального бюджета, около 1 млрд рублей – из республиканского. Кроме того, фермеры участвуют в других программах поддержки сельхозпроизводителей. В текущем году по ним было выделено еще 3,3 млрд рублей.

Значительная часть финансирования предназначена для личных подсобных хозяйств. В этом году на их поддержку выделили 676 млн рублей. В 2027 году объем финансирования планируют увеличить на 300 млн рублей – до 969 млн рублей.

Одним из основных направлений остается субсидирование содержания молочного стада. В 2026 году на поддержку владельцев коров, козоматок и овцематок направили 435 млн рублей. Более 85% предусмотренных субсидий на содержание коров довели до получателей в Атнинском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Мамадышском и Рыбно-Слободском районах.

Еще одна мера поддержки – строительство мини-ферм молочного направления. Благодаря программе планируется увеличить поголовье на 310 коров. В Арском районе построили 14 таких объектов, в Алексеевском – 10, в Алькеевском – шесть, в Черемшанском – четыре, в Муслюмовском – три.

В 2026 году также начала действовать программа субсидирования приобретения бычков на откорм личными подсобными хозяйствами. На нее выделили 56,6 млн рублей. Помощь получили 1 059 хозяйств, которые приобрели 3,3 тыс. животных. Наиболее активно в программе участвовали Балтасинский, Кукморский, Атнинский, Мамадышский, Алькеевский и Тюлячинский районы.

С 2027 года размер субсидии на содержание одной коровы увеличится с 6,3 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, появится новое направление поддержки – строительство ферм для откорма крупного рогатого скота. В рамках программы развития коневодства предусмотрят субсидии на приобретение и содержание лошадей в личных подсобных хозяйствах.

На поддержку крестьянских фермерских хозяйств в 2026 году направили 445 млн рублей, в том числе 211 млн рублей в виде грантов. Их получили 27 фермеров, девять из которых – участники специальной военной операции. Отдельная программа предусматривает возмещение затрат фермерских хозяйств. В ее рамках 60 хозяйствам выделили 234 млн рублей. Средства позволили просубсидировать содержание 1 255 голов крупного рогатого скота, 200 овец и 528 тыс. голов птицы, а также обновить 56 единиц техники.

Для повышения эффективности работы личные подсобные и фермерские хозяйства объединяются в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. С 2020 года их количество выросло в полтора раза и достигло 215. В кооперацию вовлечены более 22 тыс. хозяйств. Совокупная выручка кооперативов по итогам 2025 года составила 23 млрд рублей – за пять лет показатель увеличился в 3,6 раза.

В 2026 году на прямую поддержку кооперативов предусмотрели 600 млн рублей, из которых 455 млн рублей выделили из республиканского бюджета. Еще 228 млн рублей направили на возмещение части понесенных ими затрат.

Благодаря субсидиям кооперативам компенсировали расходы на закупку 23 тыс. тонн молока и 520 тонн мяса. Также они приобрели 17 единиц автотранспорта и 21 единицу оборудования.