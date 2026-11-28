Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани, сообщает «Чемпионат».

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте: отличился полузащитник Угочукву Иву. На 17-й минуте преимущество «Рубина» увеличил нападающий Ульви Бабаев. Окончательный счет на 60-й минуте установил Игнасио Сааведра.

После победы казанцы набрали 24 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Акрон» с 12 очками занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «Рубин» 6 декабря сыграет на выезде с «Краснодаром». «Акрон» днем ранее встретится с «Оренбургом».