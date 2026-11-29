Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести в стране специальную выплату для матерей, не работающих, но посвятивших себя воспитанию детей. Речь идет о так называемой «маминой зарплате» — ежемесячном пособии, размер которого должен составлять не менее величины прожиточного минимума.

«Мы настаиваем на введении "маминой зарплаты" — ежемесячной выплаты не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми», — сказал Миронов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Миронов предложил увеличить продолжительность предоставления пособия по уходу за ребенком. По его мнению, выплаты следует осуществлять до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не ограничивать полутора годами. Он напомнил, что именно на такой срок женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком.

По словам парламентария, реализация этих предложений станет не только существенной поддержкой матерей, но и важным шагом для улучшения демографической ситуации в России.