«Рубин» завершил домашний календарь года разгромом «Акрона» – 3:0. Впрочем, победа важна другим: казанцы оставили привычку раздавать очки аутсайдерам после побед над топами, обыграв двух андердогов подряд. Уже четвертая победа в РПЛ (пятая вообще) вывела команду на шестое место. «ТИ-Спорт» – о том, что изменилось и чего ждать от выезда в Краснодар.





Фото: rubin-kazan.ru

Лучший матч «Рубина» в сезоне. Что это было?

«Рубин» последних лет хронически страдал «болезнью Робин Гуда». Казанцы могли в классном матче отнять очки у фаворита, испортить планы претенденту на чемпионство, а уже в следующих турах споткнуться о соперника из нижней части таблицы. Яркие матчи с топ-клубами не превращались в стабильность на дистанции. Этим грешили команды и Рашида Рахимова, и Франка Артиги: после победы над топами «Рубин» мог увязнуть в позиционной борьбе с аутсайдером и сам отдать инициативу, что в итоге не позволяло подняться выше заколдованного шестого места.

Поэтому победа над «Зенитом» со счетом 3:1 была важной, но не закрывала этот вопрос к команде Олега Кузьмина. Следом предстояло встретиться с «Акроном», который приехал в Казань в борьбе за выживание. Именно такие матчи обычно становились для казанцев ловушкой. Кубковую встречу с «Родиной» в минувшую среду тоже нельзя было считать полноценным показателем: Кузьмин серьезно ротировал состав. Так что игра с тольяттинцами и стала тем самым контролем излечимости от синдрома Робин Гуда.

Казанцы его сдали с запасом. 3:0 – пятая подряд победа команды во всех турнирах, если считать кубковую серию пенальти с «Родиной», и четвертая подряд в чемпионате. После 16 туров у «Рубина» 24 очка и шестое место. Но важнее даже не таблица. Хозяева с первых минут навязали сопернику свой темп и почти не позволяли ему перейти к привычной игре.

Наставник «Акрона» Срджан Благоевич после матча признал, что план его команды не сработал.

«Мы хотели сегодня добиться результата, закрыть прежде всего пространство, которое использует «Рубин», особенно сократить пространство между линиями, чтобы добиться больше этих подборов. Но это у нас не получилось», – объяснил сербский тренер. По его словам, казанцы действовали агрессивнее и динамичнее, а после двух пропущенных мячей гостям стало еще сложнее психологически. Благоевич признал, что его подопечные были далеки от желаемого результата.

Более того, пожалуй, именно этот матч можно назвать лучшим для «Рубина» в нынешнем сезоне по всем показателям. Даже встреча с «Зенитом» оставила впечатление игры, где все могло повернуться иначе – были просадки на стыке таймов, в этом же поединке качество игры не провисало. После матча корреспондент «ТИ-Спорта» уточнил у Кузьмина, правы ли мы в оценке, – он согласился.

«Наверное, да, по качеству игры соглашусь с вами, что лучший матч», – ответил тренер.

Хозяева буквально куражились на поле, наслаждаясь своим футболом. Такой раскрепощенной свою команду Казань не видела очень давно.

Даже при Леониде Слуцком, когда в клубе культивировали тимбилдинг, это скорее относилось к самой атмосфере, а не к тому, что происходило на поле. Да и то лишь по первому сезону.

Команда наслаждается своим футболом. Сальседо, Иву и Бабаев устроили футбольный праздник

В тренерском штабе «Акрона» явно учли последние дела «Рубина» и просмотрели его матчи, поэтому даже не пытались действовать с позиции силы – слишком опасно казанцы действовали на контратаках.

Впрочем, огульно бежать вперед не решился и Кузьмин – в основном «Рубин» играл через контратаки, а не удерживал мяч во что бы то ни стало.

«Акрон» попробовал расположиться высоким блоком, перекрыть пространство между линиями и не позволять казанцам свободно разворачивать атаки. Но зоны за этой линией казанцы находили довольно легко. Они не держали мяч ради самого владения: вертикальная передача, рывок в освободившееся пространство – и оборона гостей вынуждена спасаться.

Так что первый гол на 6-й минуте никого на трибунах не удивил. Эдди Сальседо слева прокинул мяч себе на ход и прострелил вдоль ворот. Защитник «Акрона» не сумел остановить передачу, Угочукву Иву набежал в нужную точку и ударом в касание отправил мяч в угол. Для полузащитника это был особенный день – он отмечал день рождения и сразу сделал себе лучший подарок.

«Расскажу вам, сегодня утром у нас был диалог с ним на завтраке. Я подошел тогда во время упражнения и говорю: «Иву, хоть один гол ты в году забиваешь? Осталось две игры». И так получилось, что он сегодня забил», – поделился после матча Кузьмин.

На 17-й минуте Иву выступил уже в роли плеймейкера, да так, что можно было схватиться за голову. Получив мяч в центре поля, он одним касанием выдал передачу из глубины низом, буквально прошив всю эшелонированную оборону «Акрона». И этом на таком поле, когда пас низом даже не короткой дистанции – дело рискованное. Передача получилась такой точной, что Ульви Бабаеву оставалось убежать к вратарю и завершить атаку, после чего отпраздновать гол фирменным жестом «Ты не можешь видеть меня», который стал популярен благодаря рекордсмену по мировым чемпионствам в рестлинге (WWE) Джону Сине. В следующей атаке Бабаев простреливал вдоль ворот, но защитник гостей едва успел выбить мяч на угловой.

Трио Сальседо, Иву и Бабаева в этот вечер словно поймало общий вайб удовольствия от того, что они делают. Они находили друг друга, не стеснялись играть пяточками, причем серийно, играли в касание, пропускали мяч партнеру и не боялись нестандартных решений. На 34-й минуте Сальседо снова вывел Бабаева на ударную позицию, но Ульви пробил в считанных сантиметрах от дальней штанги. Перед перерывом он еще раз проверил Виталия Гудиева плотным ударом с лету – голкипер успел среагировать.

К 35-й минуте казанцы вели по ударам 5-0, а к перерыву – уже 7-0. При этом владение мячом в первом тайме оставалось практически равным. Хозяевам не требовалось забирать мяч надолго, чтобы контролировать игру: они быстрее доставляли его в опасные зоны и чаще доводили атаки до удара. К 65-й минуте статистика голевых моментов показывала уже 8-0 в пользу казанцев.

На 60-й минуте хозяева поймали «Акрон» на контратаке два в два. Богдан Йочич покатил направо на Сальседо, тот прострелил на дальнюю штангу, а подключившийся Игнасио Сааведра в касание отправил мяч в сетку. Для чилийца это первый гол за «Рубин» – особенно приятная деталь на фоне непростого периода и критики, которую он получал в осенней части чемпионата при Артиге.

«Ребята играют в футбол, получают удовольствие, отсюда есть моменты и хорошая реализация. На все это мы тоже обращаем внимание – на реализацию, на создание этих моментов. Просто, я думаю, получают удовольствие», – объяснял Кузьмин такое одушевление своих игроков, отвечая на вопрос «ТИ-Спорта».

После третьего мяча казанцы сбавили обороты, опустились ниже и позволили «Акрону» чаще подходить к штрафной. Но до какой-либо интриги дело не дошло: Евгений Ставер несколько раз надежно сыграл и отразил опасные попытки гостей. Итоговая статистика подчеркивает разницу: 15 ударов у «Рубина» против шести у «Акрона», 8-5 по ударам в створ и 7-2 по угловым. Владение за весь матч осталось за гостями – 56% против 44%, но именно казанцы создали больше угроз и забили трижды. В первом тайме почти равное владение мясом не мешало им полностью доминировать в созидании.

Кузьмин меняет тренировочный процесс. Теперь – экзамен в Краснодаре

После матча Кузьмин не стал объяснять победу только эмоциями или удачным стечением обстоятельств. На вопрос, за счет чего «Рубин» прибавил и в атаке, и в обороне, он назвал конкретную причину:

«Я думаю, тренировочный процесс. Мы многое в нем поменяли, и упражнения другие. А по поводу обороны – тоже проводим много теоретических занятий, показываем ошибки, что нужно делать, что не нужно. Я думаю, ребята стали больше понимать, что от них требуется».

Это простое и даже приземленное объяснение нынешней серии, но рабочее. Никакой революции в команде не происходит – метаморфоза случилась благодаря работе на тренировках, разбору ошибок и лучшему пониманию требований. А уже на этой основе появляется уверенность. «Когда ты одну игру сыграл, наверное, появляется уверенность, и вот это не надо терять, ну и не задирать нос тоже», – добавил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина».

Кузьмин отметил также, что команда не расслабилась после перерыва: этот момент штаб заранее подчеркивал в раздевалке с учетом просадки в матче с «Зенитом». При этом одна претензия у тренера осталась: ближе к концовке «Рубин» слишком глубоко сел и позволил сопернику создавать моменты у ворот Ставера.

После такой победной серии уже невольно стала закрадываться шальная мысль: после четырех побед подряд в РПЛ «Рубин» поднялся на шестое место, отыгрался за неудачный отрезок осени и вновь заставил вспомнить о задаче попасть в пятерку, которая ставилась еще Артигой. Но ведь в теории можно подумать даже о борьбе за медали, особенно с учетом сегодняшнего поражения ЦСКА от «Зенита». В случае победы над «Краснодаром» казанцы сравниваются с «быками» по очкам и обходят армейцев (если те проиграют в 17-м туре), а там уже речь о четвертом-пятом местах. Но пока, конечно, это скорее сладкие фантазии, чем реальное положение дел.

И все же последний домашний матч 2026 года оставил приятное послевкусие. После победы над «Зенитом» казанцы показали, что способны не терять очки там, где обязаны побеждать, – и делать это с удовольствием, а не через мучительную борьбу. Именно поэтому матч с «Акроном» может стать для команды Кузьмина не менее важным, чем встреча с петербуржцами. Краснодар же даст последний ответ перед зимой: как далеко «Рубин» действительно продвинулся за этот месяц.

6 декабря будет совсем другой экзамен. Перед 16-м туром краснодарцы находились в топ-4 таблицы с 27 очками. Казанцев ждет выезд к одному из лидеров, на качественный газон и в атмосферу, где уже не получится рассчитывать только на быстрые выпады и ошибки соперника. Тем временем есть и хорошие новости по кадровой ситуации. Дардан Шабанхаджай и Сиве уже работают индивидуально с мячом и, по прогнозу тренера, должны вернуться к игре с «Краснодаром». Дардан даже просился выйти против «Акрона», но штаб решил не рисковать. Это важная деталь перед последним матчем года: у тренерского штаба может появиться больше вариантов для ротации.