В Заинском районе отметили День Государственного флага Татарстана
Фото предоставлено Кларой Ермолаевой
В деревне Куш-Елга Заинского района прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Республики Татарстан. Встречу организовали в местном сельском клубе.
Участникам рассказали об истории флага, который был утвержден 29 ноября 1991 года Верховным Советом Татарстана. Ведущие также объяснили значение его цветов: зеленый символизирует жизнь и обновление, белый – чистоту, красный – силу и энергию.
В ходе мероприятия говорили о значении государственного символа, истории и традициях республики.
Фото предоставлено Кларой Ермолаевой