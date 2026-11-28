Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В деревне Куш-Елга Заинского района прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Республики Татарстан. Встречу организовали в местном сельском клубе.

Участникам рассказали об истории флага, который был утвержден 29 ноября 1991 года Верховным Советом Татарстана. Ведущие также объяснили значение его цветов: зеленый символизирует жизнь и обновление, белый – чистоту, красный – силу и энергию.

В ходе мероприятия говорили о значении государственного символа, истории и традициях республики.