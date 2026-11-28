Фото предоставлено Раминой Хакимовой

Крындинская начальная школа – детский сад Агрызского района присоединилась к республиканской акции «Флаг Татарстана», приуроченной ко Дню Государственного флага Татарстана.

Советник директора по воспитанию Ляйсира Гараева вместе с участниками движения «Орлята России», воспитанниками детского сада и педагогами организовала тематическое мероприятие. Дети сфотографировались у государственного флага и рассказали о своих успехах.

Ребята показали грамоты и кубки, полученные за спортивные достижения и призовые места в районных и республиканских творческих конкурсах. За каждой наградой стоят старание самих детей, а также поддержка педагогов и родителей.

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный флаг. Его автор – народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов.