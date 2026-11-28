Единая база IMEI-номеров – уникальных идентификаторов смартфонов, планшетов и других устройств с поддержкой сотовой связи – начнет работать в России с 1 марта 2027 года. Реестр создают в рамках закона о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который в июне подписал Президент Владимир Путин, сообщает «ugra-news.ru».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский пояснил, что большинству россиян не придется самостоятельно регистрировать свои устройства. Смартфоны, официально продаваемые в стране, внесут в базу поставщики, а сведения о ввезенной через границу технике передаст таможня.

Самостоятельно зарегистрировать телефон нужно будет тем, кто после 1 марта 2027 года купит его за границей и лично привезет в Россию. На это отведут две недели. Процедура будет бесплатной и доступной через портал «Госуслуги».

Оператором реестра станет Минцифры. В работе с базой также будут участвовать Роскомнадзор, таможенная служба, силовые структуры и операторы связи. Каждому устройству присвоят один из трех статусов: «разрешен», «запрещен» или «не зарегистрирован».

Если владелец сообщит о краже или потере телефона, сведения внесут в базу в течение суток. Операторы связи должны будут отключить связь на устройстве с запрещенным IMEI в течение часа.

Система заработает поэтапно. С 1 марта 2027 года начнет действовать сам реестр, а с 1 сентября 2028 года к сотовым сетям смогут подключаться только устройства с зарегистрированными IMEI-номерами.

По замыслу авторов инициативы, база поможет бороться с мошенничеством и кражами телефонов. Устройства из черного списка не смогут работать в сетях российских операторов, поэтому перепродать украденный аппарат станет сложнее. Кроме того, реестр должен затруднить использование незарегистрированных телефонов теми, кто часто меняет устройства и SIM-карты, чтобы скрыть свою личность.