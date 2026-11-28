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Российская лыжница Наталья Терентьева завершила выступление в четвертьфинале классического спринта на этапе Кубка мира в финской Руке. Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли пройти квалификацию.

Терентьева показала 18-й результат в отборочном раунде и стала единственной из трех российских спортсменов, кому удалось пробиться в четвертьфинал. В своем забеге она финишировала пятой с отставанием 2,41 секунды от победительницы – шведки Майи Дальквист.

Непряева заняла 39-е место в квалификации, Коростелев – 48-е. Оба спортсмена завершили соревнования после отборочного этапа.

Победу в женском спринте одержала шведка Линн Сван. Второе место заняла ее соотечественница Майя Дальквист, третье – Йоханна Хагстрем. Таким образом, шведские лыжницы второй день подряд заняли весь пьедестал.

В мужском спринте победил норвежец Оскар Опстад Вике, вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо.