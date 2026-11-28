В воскресенье, 29 ноября, в честь Дня Государственного флага Татарстана телебашни Казани и Нижнекамска украсят тематической архитектурно-художественной подсветкой. Она будет работать с 17:00 до 23:00.

Праздничное оформление также появится на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани. Там разместят тематический контент, посвященный государственному символу республики.

День Государственного флага Татарстана отмечают 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный триколор. Его автор – народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов. Зеленый цвет флага символизирует весну и обновление, белый – чистоту, красный – силу, энергию и жизнь.