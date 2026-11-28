Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин назвал победу над «Акроном» со счетом 3:0 одним из лучших матчей команды в нынешнем сезоне. По его словам, казанцы улучшили игру благодаря изменениям в тренировочном процессе и стали увереннее действовать после нескольких побед подряд, передает корреспондент «ТИ-Спорта» из «АкБарс Арены».

«Да, по качеству игры я соглашусь с вами, что лучший матч», – ответил Кузьмин на вопрос «ТИ-Спорта».

Также Кузьмин объяснил раскрепощенность команды на поле, а также рассказал о пари с Иву, который забил в свой День Рождения.

«Всё вместе, всё вместе: и уверенность, и атмосфера, и победы всё равно придают вот эту уверенность. А по поводу Иву — ну, расскажу вам, сегодня был у нас утром диалог с ним на завтраке. И я подошёл тогда во время упражнения и сказал, говорю: «Иву, хоть один гол ты в году забиваешь? 15 остался, две игры». И так получилось, что он сегодня сразу забил», – сказал Кузьмин на пресс-конференции.

И.о главного тренера «Рубина» отметил, что команда хорошо провела встречу по качеству игры и количеству созданных моментов. При этом тренер остался недоволен тем, что в концовке матча «Рубин» слишком глубоко отошел к своим воротам и позволил сопернику создавать опасные ситуации.

Улучшение игры в обороне Кузьмин связал с дополнительной теоретической работой: тренерский штаб разбирает ошибки и объясняет футболистам, что от них требуется. По его мнению, уверенности команде также добавляют матчи без пропущенных голов.

Следующий матч казанцы проведут 6 декабря на выезде против «Краснодара». Кузьмин подчеркнул, что команда готовится к каждому сопернику одинаково и рассчитывает показать достойную игру. По его словам, травмированные Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку уже тренируются индивидуально с мячом и должны вернуться в строй к следующей встрече.

Кузьмин также признался, что хотел бы продолжить сезон, поскольку у команды многое получается, однако календарь чемпионата не позволяет этого сделать.