Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге и эксперт по внешней политике Маркус Фронмайер планирует весной провести переговоры с представителями России. Об этом он сообщил в социальных сетях, отметив, что намерен представлять на встрече интересы граждан Германии, передает ТАСС.

Фронмайер также опроверг сообщения СМИ о разногласиях внутри АдГ по вопросу возобновления поставок российского газа. По его мнению, публикации об этом являются пропагандой, направленной на то, чтобы не допустить осознания немцами возможной выгоды от сотрудничества с Россией.

Ранее депутат выразил надежду на проведение трехстороннего экономического форума России, США и Германии. По его оценке, встреча может состояться во втором квартале 2027 года.