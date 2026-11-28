Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий оценил развитие Татарстана, заявив, что «с каждым годом республика расцветает». Об этом народный артист РФ, находясь в Казани, рассказал в интервью «Татар-информу».

«Раис РТ Рустам Минниханов – гениальный руководитель. Он сильный человек, я в него верю. Я считаю, что он вместе с народом двигает Татарстан, и я вижу, как с каждым годом республика расцветает, даже в наших обстоятельствах, когда идет СВО. Этот человек со своей командой одержим работой. Причем очень сложно удерживать этот уровень, потому что у нас много сил уходит на борьбу с супостатами нашей страны. Если бы мы только созидали, то Татарстан бы уже обошел Дубай», – выразил уверенность музыкант.

Турецкий также отметил, что если бы работал в Казани, то никуда бы отсюда не уехал, потому что «здесь есть все для счастья».

«У вас чудесный город. У вас всё есть, и главное богатство – люди. Здесь люди верят в свою страну, в свою республику, в свой город. Здесь очень сильные и счастливые люди, преданные России. Это мой любимый город», – подчеркнул он.

В этом году «Хор Турецкого» отмечает свое 35-летие. О том, каких высот достиг коллектив за эти годы и какие цели перед собой ставит, читайте в интервью: «Михаил Турецкий: «Если бы работал в Казани, никуда бы не уехал».