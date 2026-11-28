Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

В школах Тукаевского района прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Татарстана. Их организовали советники директоров по воспитанию при участии активистов Движения Первых.

Школьники участвовали в тематических квизах, где проверяли знания об истории и символике республики. На мастер-классах они своими руками делали открытки и поделки с изображением государственных символов.

Также для ребят провели классные часы и беседы. Участники говорили о значении флага и других государственных символов, любви к малой родине и уважении к ее истории.

День Государственного флага Татарстана отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный флаг, автором которого стал народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов.