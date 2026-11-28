Законопроект об уголовной ответственности за повторное незаконное распространение информации об ударах по объектам на территории России внесли в Госдуму. Инициаторами выступила группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки предусматривают новую статью 280.5 Уголовного кодекса. Наказывать по ней предлагают тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение или имеет судимость за такое преступление.

За повторное распространение таких сведений в условиях вооруженного конфликта или других действий с применением вооружения и военной техники, в которых участвует Россия, может грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет, арест на срок от четырех до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Также суд сможет запретить осужденному занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью на тот же срок.

Если распространение информации повлечет по неосторожности смерть человека, причинение вреда здоровью или ущерб имуществу, массовые нарушения общественного порядка либо сбои в работе объектов жизнеобеспечения, транспорта и социальной инфраструктуры, наказание будет строже. Законопроект предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследовать такие уголовные дела, согласно документу, будут следователи Следственного комитета России.