ХАМАС раскритиковало комитет технократов, которому предстоит управлять сектором Газа, из-за того, что его участники до сих пор не смогли въехать в анклав из Египта. Движение призвало главу комитета Али Шаата объяснить причины задержки и обвинило Совет мира в неспособности обеспечить въезд специалистов, сообщает ТАСС.

В ХАМАС считают, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение эффективность Совета мира, который должен был помочь комитету приступить к работе в Газе.

Ранее высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов связал ограничения на поставки товаров в анклав с деятельностью ХАМАС. По его словам, сторонники движения требуют от торговцев и перевозчиков деньги для пополнения его бюджета. В ХАМАС эти обвинения отвергают.

Комитет технократов сформировали 14 января. На следующий день он провел первое заседание в Каире. В состав органа вошли 12 человек, возглавил его палестинский политик Али Шаат, ранее занимавший высокие посты в Палестинской национальной администрации. Он специализируется на вопросах восстановления политической и экономической инфраструктуры.