Правительство России выделило около 5,8 млрд рублей на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для льготников. Средства направят 35 регионам, которые запросили дополнительное финансирование. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Субсидии позволят компенсировать до 50% стоимости ЖКУ ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, людям с инвалидностью, а также гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.

Финансирование выделили в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».