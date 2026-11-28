Хакеры атаковали систему холодильного оборудования мясоперерабатывающего предприятия в словенском городе Толмин и установили в одной из морозильных камер температуру 100 градусов. Сотрудники вовремя заметили изменения и предотвратили порчу продукции на сумму около 250 тыс. евро. Об этом сообщает РБК.

По словам директора предприятия Николы Шавле, похожие попытки изменить настройки обнаружили также на скотобойне и в одном из магазинов. Там температуру в холодильнике повысили с 2–3 до 20 градусов.

Когда специалист попытался войти в систему управления оборудованием, доступ оказался заблокирован. Вместо него на экране появилась фотография вице-премьера Италии Маттео Сальвини с надписью «Поблагодарите дядю Маттео».