Фото: dinamo-kazan.com

Казанская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» обыграла саратовский «Протон» в матче 10-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:8), сообщает «Чемпионат».

Следующий матч казанки проведут 3 декабря против красноярского «Енисея». «Протон» днем ранее встретится с «Омичкой» из Омской области.

Предварительный этап чемпионата России проходит в два круга: каждая команда играет с соперниками дома и на выезде. Он стартовал 3 октября и завершится 15 марта, после чего начнется плей-офф.