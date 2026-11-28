В Актанышском районе Татарстана нашли тело пропавшего рыбака. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 58-летний мужчина утром отплыл на ПВХ-лодке от села Тюково к противоположному берегу реки Базяна и не вернулся.

Около полудня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил звонок о его исчезновении. Как выяснилось, телефона при себе у мужчины не было, найти его самостоятельно друзья не смогли.

В результате тело мужчины в двух метрах от берега нашли очевидцы, достали его с глубины полутора метров и передали полицейским.

Спасательного жилета на погибшем рыбаке не было.

В МЧС напоминают – за отсутствие спасательных жилетов на маломерном судне его владельцу грозит штраф в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, навигация маломерных судов в Татарстане официально завершилась 10 ноября. Выход на воду сопряжен с высоким риском для жизни и может привести к трагическим последствиям.