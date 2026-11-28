Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева предложила продлить до года бесплатную психологическую помощь по ОМС для женщин после родов. Также она выступила за включение консультации психолога в программу диспансеризации. Об этом парламентарий рассказала РИА Новости накануне Дня матери.

Сейчас женщины могут бесплатно обратиться к психологу в женской консультации во время беременности и в течение 42 дней после родов. Воропаева считает, что этот срок необходимо увеличить до года, а консультации сделать доступными в том числе онлайн.

По словам депутата, после рождения ребенка у женщины возрастает нагрузка, что может привести к стрессу, тревожности и переутомлению. Своевременная психологическая поддержка поможет не допустить ухудшения состояния и развития депрессии, для лечения которой может потребоваться медицинская помощь. При этом услуги частных специалистов обходятся семьям дорого.

Дистанционный формат, отметила Воропаева, особенно важен для жительниц отдаленных районов и матерей, которым сложно оставить ребенка ради визита в поликлинику. Инициатива, по ее мнению, позволит сделать государственную поддержку молодых мам доступнее.