Хирурги университетской клиники КФУ освоили технологию по имплантации системы LVAD, которую часто называют «искусственным сердцем». Показательная операция прошла при участии доктора медицинских наук, замдиректора по медицинской помощи Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Тимура Халилулина, рассказали в пресс-службе вуза.

LVAD – это механическое устройство, которое помогает поддерживать работу левого желудочка ослабленного сердца. Технология предназначена для пациентов с тяжелой прогрессирующей сердечной недостаточностью, которым недостаточно помогают обычные методы лечения. Также LVAD можно использовать для стабилизации состояния пациента и его подготовки к обычной пересадке сердца.

Операция требует высокой квалификации врачей, последующей антитромботической терапии и регулярного медицинского наблюдения.

«В Университетской клинике КФУ сегодня мы выполняем третью подобную операцию, первые два пациента чувствуют себя стабильно… Для граждан России и Татарстана такая помощь абсолютно бесплатна. Реабилитация занимает всего 2–3 недели, после чего пациент возвращается к полноценной жизни. Ранее такие больные были вынуждены обращаться в Москву, теперь технология доступна в регионе, и потребность в ней высока», – рассказал Тимур Халилулин.

Первый пациент, прооперированный во Всемирный день сердца, 29 сентября, рассказал, что после вмешательства чувствует себя гораздо лучше.

«Ограничения после операции, конечно, есть. Тяжелое поднимать пока нельзя, да и серьезные физические нагрузки тоже под запретом. Что будет дальше, сказать сложно. Быстро ходить, бегать – все это придет в процессе. Но главное, ощущения сейчас намного лучше, чем до операции. Тому, кто готовится к проведению подобного вмешательства, я бы пожелал удачи и уверенности в том, что все будет хорошо», – сказал он.