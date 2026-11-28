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Новогодние сладкие подарки для детей стоит выбирать не только по внешнему виду, но и по составу, сроку годности и условиям хранения. Специалисты советуют покупать наборы в крупных торговых сетях и специализированных магазинах, а перед покупкой внимательно изучать маркировку.

На упаковке должны быть указаны производитель, его адрес, состав, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Если в наборе есть импортные продукты, необходимы также сведения об импортере. Важно проверить и дату фасовки: чем ближе она к моменту покупки, тем свежее содержимое коробки. Об этом рассказала менеджер по качеству филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Наталия Морсакова.

Эксперт рекомендует убедиться, что упаковка не повреждена и не вскрывалась. По просьбе покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. В наборе также должен быть список вложений с названиями сладостей, количеством, датами производства и сроками годности.

При выборе угощений нужно учитывать возраст ребенка и возможные аллергические реакции. В частности, арахис, ядра абрикосовых косточек и соевый лецитин могут быть опасны для детей с аллергией. Морсакова также советует обращать внимание на содержание этанола, подсластителей, красителей и ароматизаторов. Если в составе указан просто «растительный жир» без уточнения его вида, от покупки такого набора лучше отказаться.

По словам специалиста, в качестве сладкого подарка подойдут молочный и темный шоколад, желейные и вафельные конфеты, а также изделия с суфлейной начинкой. Среди более щадящих для детского рациона вариантов диетологи выделяют зефир и мармелад. При этом некоторые продукты, в том числе жевательная резинка и литой ирис, могут повредить пломбы.

Отдельно стоит проверить игрушку, если она входит в набор. Она должна находиться в собственной упаковке. Для детей младше трех лет не рекомендуются игрушки из стекла и других хрупких материалов, с мелкими деталями, а также изделия из натурального меха и кожи, которые могут вызвать аллергию.

Морсакова напомнила, что единого ГОСТа на состав новогодних сладких наборов в России пока нет. Однако все входящие в них продукты должны соответствовать требованиям технических регламентов о безопасности пищевой продукции, а игрушки – нормам безопасности детских товаров. В лабораториях проверяют сладости на наличие опасных микроорганизмов, токсичных веществ, пестицидов и незаявленных компонентов.

Если купленный подарок оказался некачественным, покупатель вправе потребовать возврата денег или обмена товара. Хранить сладости эксперт рекомендует при температуре 15–17 градусов. При этом белый налет на шоколаде не обязательно свидетельствует о его порче: он может появляться при нарушении температурного режима.