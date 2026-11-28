Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В День сострадания волонтеры Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане присоединились к благотворительной акции «Приюта Человека». В рамках федерального проекта «Единые» они организовали обед для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба партии.

Добровольцы не только раздавали еду, но и помогали готовить, общались с посетителями и поддерживали их. В этот раз гостей угощали гороховым супом с гренками и домашними бисквитами. Заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева отметила, что для подопечных приюта важны не только горячая еда, но и человеческое внимание. Она также призвала жителей республики присоединяться к волонтерскому движению.

Помощь нуждающимся в Татарстане оказывают не только во время отдельных акций. Сейчас в республике работают 30 пунктов горячего питания. Они поддерживают малоимущих пенсионеров, людей с инвалидностью, погорельцев, беженцев, нуждающиеся семьи и других граждан, попавших в сложную ситуацию.

Штаб общественной поддержки сотрудничает с некоммерческими организациями и волонтерскими объединениями, чтобы быстрее находить тех, кому необходима помощь. Партнеры планируют продолжить совместную работу с «Приютом Человека», в том числе организовывать благотворительные обеды и досуг для его подопечных.