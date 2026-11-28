Учащиеся Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья присоединились к республиканской акции «Флаг Татарстана», приуроченной ко Дню Государственного флага республики.

В рамках акции ученица 5-го класса Эльмира Ахмедова рассказала о том, как держала флаг Татарстана на финале Всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов Первых» в образовательном центре «Сириус». Там она представляла республику вместе со своей командой.

По словам Эльмиры, в финале собрались активные и талантливые ребята со всей страны. Команда Татарстана заняла третье место. Школьница назвала результат общей победой дружбы, республики и школы.

«Держа в руках флаг республики, хочу сказать: расти, Татарстан, и знай, что твое будущее в надежных руках! Мы не подведем!» – сказала Эльмира.