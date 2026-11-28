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Федеральное законодательство не устанавливает ограничений на количество кошек и собак, которых можно содержать в квартире. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

«Сегодня владелец просто обязан обеспечить животным надлежащие условия содержания, соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования, а также учитывать права и законные интересы соседей», – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что наличие нескольких домашних животных само по себе не считается нарушением. При этом их содержание не должно приводить к антисанитарии, создавать угрозу безопасности или нарушать покой жильцов.

Якубовский также напомнил, что регионы могут вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных. За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность.