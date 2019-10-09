Туристические события в РТ стали лауреатами регионального этапа Russian Event Awards ПФО и УФО 2019

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Стали известны лауреаты Регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. Финальные мероприятия прошли 4-6 октября в г. Балаково. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Всего на региональный конкурс в этом году было подано 310 проектов из 19 регионов страны, от Республики Татарстан пришло более 30 заявок.

В финале регионального конкурса члены Экспертного совета оценили более 160 проектов из 17 регионов России, Татарстан представляли 24 проекта.

Обладатели 1-х, 2-х, 3-х призовых мест в финале регионального конкурса Приволжского и Уральского федеральных округов, а также проекты из дополнительного списка финалистов приглашаются к участию в общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards, который состоится 15 — 17 ноября в Самаре.

Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением более 100 тыс.: 2-е место — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», Республика Татарстан, Казань; 3-е место — Фестиваль национального костюма, РТ, Казань.

Лучшее туристическое событие в области спорта: 3-е место — «Велофест», РТ, Казань.

Лучшее туристическое событие исторической направленности: 3-е место — Фестиваль «Военные игры "Элбэдэн"», РТ, Пестрецы.

Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов: 1-е место — Спасская ярмарка в Елабуге, РТ, Елабуга.

Лучшее событие в области гастрономического туризма: 1-е место — IV Всероссийский фестиваль «Скорлупино», РТ, Пестрецы.

Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал среди городов с населением до 100 тыс.: 2-е место — Фестиваль креативных санок «SunnyФест», РТ, Мамадыш.

Лучшая интерактивная программа туристического события: 1-е место — Интерактивная площадка «Мельница в Туган Авылым», РТ, Казань; 1-е место — Гастрономический фестиваль «Бал-май», РТ, Болгар; 2-е место — «Сказочный городок», РТ, Казань.

Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия: 1-е место — Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Лучшая идея туристического события: 3-е место — Фестиваль «Кирмен Жиены», РТ, село Средние Кирмени.

В дополнительный список проектов в финал премии также попал проект из Казани «КышДаКар».

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