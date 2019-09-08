Рецепты из Испании и Чукотки: как удивляли гостей и жюри участники фестиваля «Свияжская уха 2019»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Гастрономический фестиваль «Свияжская уха 2019» прошел сегодня на острове-граде Свияжск. Во время соревнований на самую вкусную уху участники старались удивить жюри и гостей своими необычными рецептами рыбного блюда и смогли накормить несколько сотен человек.

Традиционно праздник проходит в первое воскресенье сентября. Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. Остров Свияжск — одно из любимых мест татарстанцев. Полюбоваться живописными видами приезжают как гости, так и жители республики.

«Очень хочется, чтобы про Свияжск и Татарстан узнали как можно больше людей. Остров Свияжск — это знаковое место, где можно полюбоваться природой. Благодаря таким мероприятиям у людей появляется такая возможность», — сказал президент Федерации рыболовного спорта РТ Олег Гарипов.

Примерно за четыре часа до начала фестиваля стартовали соревнования рыбаков. Самым большим уловом стал лещ весом почти в 2 килограмма. Его поймал Рустем Закиров, он же занял первое место в соревнованиях.

«На самом деле мне просто повезло. Я сначала не знал, смогу ли приехать. Сам я рыбачу с детства, практически каждую неделю выезжаю на рыбалку, поэтому, можно сказать, что я даже не готовился к соревнованиям», — сказал Рустем Закиров.

После награждения рыбаков началось массовое шествие. Гости праздника могли попробовать уху, полюбоваться местными достопримечательностями и посмотреть мастер-класс по приготовлению средиземноморских блюд.

Конкурс на самую вкусную уху начался в полдень. У участников, приехавших из разных городов республики и даже из Тулы, было полтора часа на то, чтобы приготовить рыбное блюдо. Все надеялись удивить гостей и жюри своими необычными рецептами блюда. Кто-то варил уху по чукотскому рецепту, кто-то – по-испански.

«В этом году мы впервые решили принять участие. Мой муж очень любит готовить — это его хобби. Но уха — это его коронное блюдо. Ее он готовит для всех друзей, особенно если мы едем на природу. Наша уха готовится по-царски. Варится она на курином бульоне, и потом туда закладывается рыба. Самая настоящая "уха из петуха"», — рассказала участница из Зеленодольска Валентина.

Участники соревнований пытались удивить гостей и жюри не только вкусом блюда, но и его подачей. Например, участница команды из Тулы решила налить уху в ржаной хлеб, а поднос украсила зеленью и овощами.

После того, как члены жюри провели дегустацию, вокруг столов участников скопились сотни гостей — они также с большим удовольствием попробовали все необычные блюда.

Победителей конкурса наградили ценными призами. Финалом праздника стало огненное шоу от группы «Дженази».





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