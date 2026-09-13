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Происшествия 13 сентября 2026 08:22

Беляев об ударе БПЛА: Это большая трагедия для всего Нижнекамска

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев прокомментировал последствия вражеской атаки на город. Он назвал число погибших и пострадавших в результате ударов БПЛА. По его данным, один из беспилотников попал в дерево, из-за чего был поврежден стоявший возле него автомобиль.

«В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Ещё двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска», – написал Беляев в МАКС.

Еще один удар пришелся по жилому дому.

«К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», – добавил он.

Грандоначальник также сообщил, что в результате атаки врага на одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

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