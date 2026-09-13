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Происшествия 13 сентября 2026 08:37

Прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой вражеских БПЛА на Нижнекамск

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Прокуратура Татарстана открыла горячую линию в связи с атакой вражеских беспилотников на Нижнекамск. Граждане могут обратиться в надзорное ведомство по телефонам: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81.

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами», – говорится в сообщении.

Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан.

Ранее последствия атаки врага на Нижнекамск прокомментировали в пресс-службе Раиса Татарстана. По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших.

#Прокуратура Татарстана #атака БПЛА #нижнекамск
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