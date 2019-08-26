WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 20:08

Общество

Татарстанец стал лучшим разработчиком мобильных приложений на чемпионате WorldSkills 2019

Общество

Татарстанец стал лучшим разработчиком мобильных приложений на чемпионате WorldSkills 2019

Татарстанский победитель Future Skills признался, что за время соревнований похудел на 5 кг.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Татарстанский спортсмен Тимерлан Рахматуллин стал первым в компетенции Future Skills «Разработка мобильных приложений». 

«На соревнованиях получилось буквально все, я этому очень рад. За этот чемпионат я похудел на 5 килограмм, надеюсь, наверстаю», — ответил журналисту ИА «Татар-информ» победитель чемпионата. 

Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу чемпионата мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики, Future Skills. 

Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводились вне зачета чемпионата мира. В них участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.

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