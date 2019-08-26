Татарстанец стал лучшим разработчиком мобильных приложений на чемпионате WorldSkills 2019

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Татарстанский спортсмен Тимерлан Рахматуллин стал первым в компетенции Future Skills «Разработка мобильных приложений».

«На соревнованиях получилось буквально все, я этому очень рад. За этот чемпионат я похудел на 5 килограмм, надеюсь, наверстаю», — ответил журналисту ИА «Татар-информ» победитель чемпионата.

Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу чемпионата мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики, Future Skills.

Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводились вне зачета чемпионата мира. В них участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.

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