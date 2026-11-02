«Рубин» отмечает 18 лет с первого чемпионства России

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Ровно 18 лет назад, 2 ноября 2008 года, казанский «Рубин» впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу.

В матче 27-го тура команда Курбана Бердыева на выезде обыграла раменский «Сатурн» со счетом 2:1 и за три тура до конца сезона гарантировала себе золотые медали.

Победный сценарий сложился во втором тайме. На 75-й минуте вышедший на замену Роман Адамов открыл счет, однако через пять минут Петр Немов восстановил равновесие.

Развязка наступила на 89-й минуте: Саво Милошевич, также появившийся на поле после перерыва, забил «золотой» гол, который принес «Рубину» чемпионский титул.

После этой победы казанцы набрали 60 очков, а ближайший преследователь — московский ЦСКА — отставал на 10 очков и уже не мог догнать лидера.

Чемпионство стало особенно символичным: в 2008 году «Рубин» отмечал 50-летний юбилей со дня основания клуба.