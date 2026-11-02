В Казани пройдет международный турнир по боксу

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

В пятницу в «Баскет-холле» пройдет ежегодный, шестой международный турнир по боксу. А сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция, посвященная грядущим соревнованиям.

Отметим, что зрителей ожидают бои за звание чемпионов мира. Организаторы подчеркивают, что у спортсменов будут достойные гонорары:

«Многие хотели принять здесь участие. Если в прошлом мы планировали всего 15 боев, то в этом уже 23 боя. Для спортсменов это одна из ступенек на пути к славе», – сказал президент Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.



А заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Константин Горбунов отметил, что аншлага не обещает, но зрителей ожидается много:

«Билеты сейчас активно продаются. Есть такая тенденция в этом виде спорта – покупать в последний момент. Не знаю, с чем это связано. Подчеркну, что под турнир мы предусмотрели место в первом ярусе и партере. При том, что в партере уже почти все раскупили», – сказал Горбунов.

Важно отметить, что все денежные средства, собранные от продажи билетов, пойдут на развитие юных боксеров в нашей республике.



От лица спортсменов высказался Амин Абдуллин – он один из претендентов на титул чемпиона мира:



«Очень рад, что буду биться дома. Мой рекорд начался в Казани. Я хочу победить ярко, показать красивый бокс», – отметил Абдуллин.



Добавим, международный турнир по боксу пройдет в Казани 6 ноября. Начало – в 19:00.