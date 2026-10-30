Более 4,6 тыс. студентов участвовали в хакатоне по разработке сервисов для МАКСа

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Мессенджер МАКС и Министерство науки и высшего образования России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для национального мессенджера. В финал вышли 40 команд, из которых 15 стали победителями и разделили призовой фонд в 5 млн рублей. Защита проектов прошла в Казани в рамках международного форума Kazan Digital Week, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Организаторами соревнования выступили МАКС и Минобрнауки России при поддержке платформы VK Образование, РТУ МИРЭА и форума Kazan Digital Week.

На хакатон зарегистрировались более 4,6 тыс. студентов из 245 городов России. В соревновании участвовали представители более 300 вузов и их филиалов. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга. Среди учебных заведений лидерами по числу заявок стали РТУ МИРЭА, ИТМО, НИУ ВШЭ, УрФУ и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Отборочный этап прошли команды, в которые вошли 1442 участника. Они представили 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений для МАКСа.

Участники разрабатывали цифровые продукты в пяти направлениях. В треке «Забота о людях» создавали сервисы для быстрого доступа к социальным услугам, в «Образовательных решениях» – продукты для школ, колледжей и вузов. Направление «Досуг и развлечения» охватывало сервисы для волонтерства, туризма и спорта, «Умный город» – инструменты для управления домом и благоустройства, а «Эффективный бизнес» – решения для предпринимателей.

Темы соревнования сформировали на основе более чем 140 заявок от федеральных органов власти. Они отражают задачи, которые можно автоматизировать с помощью национального мессенджера.

В экспертную комиссию вошли представители Минтруда, Минцифры, Минобрнауки и Минэкономразвития России, МАКС, VK Образования, Сферума и РТУ МИРЭА.

В каждом из пяти направлений выбрали по три команды-победителя. За первое место участники получили 500 тыс. рублей, за второе – 300 тыс., за третье – 200 тыс. рублей. Всего награды получили 15 команд. Их разработки планируют реализовать на платформе MAX.

Заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук отметил, что участники создали более 400 прототипов цифровых продуктов – от сервисов для записи к врачу и образовательных платформ до инструментов для волонтерства и управления городом.

По его словам, студенты работали над задачами, сформированными на основе запросов федеральных ведомств, и предлагали решения для актуальных потребностей государства и общества. Он также подчеркнул, что такие соревнования помогают готовить специалистов и повышать качество цифровых сервисов по всей стране.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов назвал хакатоны одним из эффективных способов подготовки молодых специалистов. Он пояснил, что участники таких соревнований решают практические задачи, работают в командах и представляют результаты экспертам.

Хайбуллов также обратил внимание на высокий интерес студентов к хакатону и отметил, что финал прошел в Татарстане – регионе, который активно развивает цифровые инициативы для молодежи. По его словам, лучшие разработки для MAX продолжат развивать на платформе.