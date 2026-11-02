В Казани прошел цикл лекций о применении искусственного интеллекта для студентов

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

Российское общество «Знание» организовало цикл мероприятий, посвященный практическому применению искусственного интеллекта для студентов Татарстана. Лектором просветительской организации выступил федеральный эксперт – технологический предприниматель, генеральный директор Center-Game Олег Панин, сообщает пресс-служба общества «Знание».

Мероприятия прошли на площадке «Дома Знаний» в Казани и соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Участники узнали, как превратить нейросети из инструмента для списывания в ресурс для обучения, творчества и профессионального роста.

«Искусственный интеллект – это не только популярные чат-боты, но и широкая экосистема технологий, включающая большие языковые модели, графические генераторы, ИИ-агентов и специализированные сервисы. Нейросети должны усиливать человека, а не заменять его способность думать, учиться и принимать решения», – подчеркнул Олег Панин.

Лектор привел данные зарубежных исследований, согласно которым лучшие результаты на экзаменах показывают те, кто использует искусственный интеллект для глубокого погружения в тему, а не для подмены обучения. Он также разобрал разницу между моделями, сервисами, ассистентами и агентами и показал, как настраивать ИИ-помощников под конкретные задачи.

Отдельное он внимание уделил «вайб-кодингу» – подходу, при котором пользователь описывает задачу на естественном языке, а система самостоятельно создает сайты, приложения или обучающие симуляторы.

«Искусственный интеллект уже стал доступным рабочим инструментом, который может в разы ускорять подготовку материалов, создание презентаций, сайтов и интерактивных игр. Однако пользоваться им важно не как «кнопкой для списывания», а как редактором, аналитиком и наставником», – отметил Олег Панин.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в ПФО

Слушатели узнали о ключевых правилах работы с нейросетями. Среди них – создание отдельных ассистентов для повторяющихся задач вместо хаотичных переписок в одном чате, качественная формулировка промптов с заданной ролью и контекстом, а также обязательная проверка черновиков, созданных искусственным интеллектом.

Лектор напомнил о цифровой гигиене: ИИ-сервисы выступают третьей стороной, поэтому передавать им конфиденциальные данные, персональную информацию, пароли и служебные документы нельзя. Ответственность за итоговый результат всегда остается на человеке. Кроме того, Олег Панин затронул этические вопросы и риски, связанные с автономными агентами, и объяснил, почему технологические компании все чаще нанимают философов и социологов для анализа последствий внедрения технологий.

В завершение встречи участники смогли задать вопросы и проверить знания в интерактивном квизе, а также договорились о получении дополнительных материалов для самостоятельного изучения. Лектор Общества «Знание» призвал развивать критическое мышление, эмпатию и коммуникативные навыки – качества, которые остаются востребованными даже в эпоху стремительной автоматизации.

Он рекомендовал изучить инструменты, которые уже существуют в конкретно профессиональной сфере или специализированные ИИ-ассистенты, и начать с малого – использовать нейросети для бытовых задач: поиска информации, планирования путешествий, создания черновиков текстов или визуализации идей. Для повторяющихся задач эффективнее настраивать отдельных ассистентов, а не вести хаотичные переписки в одном чате, и сформировать библиотеку шаблонов и промптов, что сэкономит время и повысит качество работы. При этом результат напрямую зависит от точности формулировки задачи, заданной роли и контекста, а любой созданный нейросетью контент требует вычитки и проверки фактов.