«Ъ»: После кибератаки на МЧС жителям 33 регионов РФ сообщили о ядерной угрозе

В ночь на понедельник, 2 ноября, злоумышленникам удалось после массированной кибератаки взломать мобильное приложение МЧС России и разослать жителям 33 субъектов Федерации фейковые сообщения о ядерном нападении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инцидент произошел около 3 часов ночи по московскому времени. После этого фальшивое предупреждение появилось в МАКС-каналах управлений МЧС по Санкт-Петербургу, Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, Пермскому и Ставропольскому краям, Башкортостану и некоторым другим регионам, а также в Телеграм-канале оперативного штаба Белгородской области.

Почти сразу же сообщения были удалены. Вскоре ведомство предупредило о взломе мобильного приложения, а потом проинформировало, что система оповещения населения России функционирует в штатном режиме.

В МЧС напомнили, что оповещение граждан осуществляется через основные каналы – региональные и муниципальные системы оповещения: сирены, громкоговорители, сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание, тогда как приложение является лишь вспомогательным сервисом информирования.

Издание приводит текст фейкового сообщения – поверить которому, кажется, почти невозможно. В нем фигурируют просторечная и обсценная лексика, а также украинизмы, синтаксис ничуть не напоминает характерный для официально-делового стиля, а в качестве носителей ядерного оружия фигурируют украинские зенитные дроны-перехватчики P1-SUN, которые не способны нести ЯО.

В связи с этим газета констатирует, что в социальных сетях к происшествию отнеслись с юмором. В частности, пользователи задавались вопросом, почему взломщики решили «устроить ржач, а не реально напугать».

Прокомментировал случившееся и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Интернет-сайт Президента РФ [Владимира Путина] подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. А также и другие ведомства. По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – выразил уверенность он.

Ранее, в ночь на 1 ноября, злоумышленники взломали сайты Росстата и его территориальных управлений, включая Татарстанстат. Сайт Татарстанстата не открывается до сих пор, на сайте Росстата сообщается о продолжающихся технических работах. «Для получения актуальной информации по ключевым публикациям вы можете обратиться в официальные каналы ведомства в социальных сетях», – советует пресс-служба.

Кроме того, в ночь на 2 ноября инфраструктура облачного провайдера Beget подверглась массированной атаке. В компании пока не смогли назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов.