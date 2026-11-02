Александр Иванов – о дебюте за «Ак Барс»: «Главное – биться за команду»

В сентябре 18-летний воспитанник системы «Ак Барса» Александр Иванов забросил свою первую шайбу в чемпионате КХЛ, став автором самого молодого гола в истории клуба. А ранее, в июне, защитника задрафтовал «Чикаго Блэкхокс» под общим 194-м номером. Об этом и многом другом Иванов рассказал в интервью «ТИ-Спорту».





Фото: ak-bars.ru

«Первый гол? Такой ком эмоций получился!»

– Поделись эмоциями от матча с «Сибирью». Когда пришло осознание, что забил свою первую шайбу в КХЛ?

– Эмоции чуть поутихли уже, но все равно матч был самый эмоциональный, первый матч сезона. Мы проигрывали, хотя первые забили, и так шайба отскочила… – первый гол! В первые секунды была просто неимоверная радость от того, что и команде смогу помочь, и я первый гол забил – все вместе. Такой ком эмоций получился!

– Насколько реальность КХЛ оказалась похожа на то, что ты себе представлял?

– Прошлый сезон в ВХЛ какое-то уже представление дал о том, что может быть в КХЛ. Ожидал, что будут мастера, и уровень хоккея очень высокий. В принципе, так и оказалось.

– Как опишешь настрой на игру, когда находишься в одной команде с профессионалами?

– Это непередаваемые эмоции. Я даже не знаю, как словами их можно описать. Когда вся арена скандирует, поддерживает нашу команду и когда еще такой камбэк выдается, это вообще – эмоции на всю жизнь, стопроцентно!

– После такого удачного для тебя матча почувствовал, что теперь можешь играть на одном уровне с мастерами?

– До такого уровня мастерства мне еще далеко. После первого матча просто почувствовал, что могу где-то не портить картину, играть на своих сильных качествах. И пока для уровня лимитчика этого будет хватать. Ну и, конечно, есть куда расти.

«Опять в «Ирбисе»? Конечно, никакой обиды нет»

– Сейчас ты снова в «Ирбисе». Ты воспринимаешь это как шаг назад? Есть какая-то обида?

– Конечно, никакой обиды нет. Это нормальная практика. Я в первой команде не так много игрового времени получаю, и у меня было небольшое повреждение. Поиграть за «Ирбис», набраться игровой практики, получить больше игрового времени – это большой плюс для меня.

– А каково тебе было вернуться в молодежный хоккей?

– В первую очередь вспоминал, как я играл два года назад. Это приятные эмоции – вернуться в МХЛ. Коллектив, конечно, обновился, но еще остались ребята из того состава, когда я играл. Приятно иметь возможность помогать команде своей игрой. После КХЛ чувствуешь себя немного посвободнее, чуть больше времени получаешь, но это так и должно быть. Ты набираешься опыта и чувствуешь себя раскрепощеннее и увереннее.

– Тяжело переключаться между уровнями и особенно между тренерами?

– В моем случае – нет. С Александром Александровичем Щербиной мы знакомы еще с ЮХЛ, поэтому у нас какого-то недопонимания нет. Ну а в первой команде – Анвар Рафаилович один из лучших тренеров страны – тоже проблем никогда не было.

– А с кем тебе было комфортнее? С Анваром Рафаиловичем или с Александром Александровичем?

– Ну, это не совсем корректный вопрос. Дело игрока находить общий язык с тренером. И выполнять тренерскую установку.

– Сейчас у тебя есть конкретное понимание того, что тебе нужно сделать, чтобы вернуться обратно в «Ак Барс»?

– В первую очередь продолжать работать, учиться. Усиливать свои сильные качества. Работать над слабыми. Играть в свою игру, выкладываться за «Ирбис», а тренеры решат, что со мной делать.

«Молодые игроки не должны играть всплесками»

– Гатиятулин после матча сказал, что тебе для прогресса важна стабильность. Как ты это понимаешь?

– Анвар Рафаилович имел в виду то, что молодые игроки не должны играть всплесками, а выдавать хорошие игры, без ошибок, стабильно. Спокойно, уверенно играть, выполнять тренерскую установку – и тогда получат шанс на место в составе.

– Когда другие молодые игроки получают шанс поиграть за «Ак Барс», чувствуешь давление от конкуренции?

– Я первую очередь рад за пацанов. Они все проделывают огромную работу, поэтому и получают шанс. Это отличные моменты для них, но и в любом случае конкуренция для меня. Но я не чувствую, что это на меня давит. Конкуренция меня только дополнительно мотивирует.

– Как думаешь, что для молодого хоккеиста является самым главным, чтобы закрепиться в КХЛ?

– Я думаю, в первую очередь это желание биться за команду, за клуб. Во вторую это спокойная, уверенная игра. В-третьих, как я уже говорил, – стабильность. Думаю, за счет этих трех качеств молодой игрок может закрепиться в первой команде.

– Чего тебе самому сейчас не хватает для того, чтобы закрепиться в «Ак Барсе»?

– Во-первых, набрать форму после повреждения. В любом случае буду стараться добавлять и в скорости принятия решений, и в борьбе, и еще во многих аспектах.

«Мне хочется играть больше. Но тут все просто – как тренеры решат»

– Насколько справедливо, по твоему мнению, распределяется игровое время между опытными и молодыми хоккеистами?

– Я считаю, что это полностью тренерская ответственность и как он считает, так и будет. Я не считаю, что есть какой-то смысл это оценивать, потому что тренеру всегда виднее.

– Тебе лично хватало времени?

– Любому хоккеисту всегда хочется играть больше. Дашь ему 20 минут, он захочет играть и 30. Конечно, и мне хочется играть больше. Но тут все просто: сколько тренеры решат, столько я и буду играть.

– Случалось ли сомневаться в себе за последнее время? Если да, то что тебе помогает с этим справляться?

– Конечно, сомнения всегда есть. Сомнения порождают, я думаю, работу над собой. Поэтому я стараюсь не концентрироваться на них, а переключать эту энергию в тренировочный процесс и стараться улучшать себя с каждым днем.

– К кому обращаешься за советами из первой команды?

– Много к кому. Но больше к защитникам. Альберт Яруллин, Алексей Марченко, Никита Лямкин – это большие и опытные мастера. Они постоянно мне подсказывали. И я старался брать что-то у них каждый день. Когда нахожусь в «Ак Барсе», постоянно что-то спрашиваю. Не использовать такую возможность – это глупо.

– Теперь давай перейдем к твоим планам на этот год. Какие ты себе поставил цели?

– Я бы хотел, наверное, провести сезон в «Ак Барсе» – это такая наивысшая цель, достаточно сложная, которая пока что не полностью сбывается. Хотелось бы стабильно играть за «Ак Барс», при этом где-то подключаться и в «Барс», и в «Ирбис», и получать игровую практику по максимуму во всех командах, в которых можно. Прогрессировать самому как игроку, ну и улучшать свою личную статистику. Наверное, это главные цели у меня.

– Сейчас над чем больше всего работаешь на тренировках?

– Сейчас в «Ирбисе» мы много работаем над взаимопониманием в пятерках. Я стараюсь больше кататься, выполнять скоростную работу в единоборствах. Есть работа руками, другие технические моменты, для которых нужна индивидуальная работа. Это ответственность самого игрока.

– На кого равняешься из игроков?

– Ну, исхожу из того, что я – это я. Стараюсь просто подмечать у каждого какие-то моменты интересные: где, как играть. Опять же повторюсь, что когда есть такой мастер, как, например, Никита Лямкин, то наблюдая, как он играет, постоянно получаешь важную информацию для себя. Это как смотреть за энхаэовским игроком, просто у себя в команде. Наверное, сейчас больше всего за ним слежу.

– С кем хотел бы поиграть?

– Хотелось бы поиграть с такими мастерами, как Кирилл Капризов, Никита Кучеров. Никита Кучеров уже сколько лет держит такой уровень… Это, конечно, игрок просто с какой-то другой планеты. Много защитников, с которыми хотелось бы поиграть, – с Макаром, Хьюзом, Веренски… с Виктором Хедманом. Против Коннора Макдэвида лично бы хотел сыграть. Больше, наверное, никого так не выделю, всех остальных видел на плейстейшн (смеется).

Беседовала Карина Ямалетдинова