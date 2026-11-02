В РТ предложили разработать правила работы бизнеса при отсутствии интернета

Председатель совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Фарид Сафин предложил подготовить законодательную базу, регулирующую действия предпринимателей при отсутствии интернета. Об этом он заявил на круглом столе, организованном в Торгово-промышленной палате республики.

По словам Сафина, проблема особенно актуальна на фоне введения штрафов за отсутствие электронных транспортных накладных со следующего года, а также в условиях перебоев со связью и атак на инфраструктуру в приграничных регионах.

Он призвал депутатов Государственного Совета РТ подготовить соответствующее обращение.

«Я думаю, нам с нашими депутатами следует подготовить такое обращение или отдельный проект, который регулирует порядок действия бизнеса, когда нет интернета», – подчеркнул председатель совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса.