Научный центр СИБУРа получил высокую оценку по стандартам экологичности

Фото: пресс-служба СИБУРа

Центр научных исследований и масштабирования технологий СИБУРа стал первым научно-исследовательским объектом, получившим золотой сертификат по национальной системе экологической сертификации зданий «Клевер». Проект центра подтвердил соответствие высоким требованиям к энергоэффективности, рациональному использованию ресурсов и созданию комфортной рабочей среды.

Флагманский научно-исследовательский центр «СИБУР Инновации», открытие которого запланировано на начало 2027 года, объединит все ключевые этапы создания новых технологий – от лабораторных исследований до их испытаний и подготовки к промышленному внедрению. На площади 19 тыс. кв. м разместятся более 30 лабораторий и парк пилотных установок, где ученые будут разрабатывать новые полимерные материалы, катализаторы и технологии их производства.

Объединение исследовательских и опытных мощностей на одной площадке позволит сократить путь от научной идеи до ее реализации в промышленности.

Такой подход предполагает высокие требования к инженерной инфраструктуре, безопасности и ресурсоснабжению. При проектировании центра СИБУР предусмотрел комплекс решений, направленных на ресурсоэффективность, сокращение углеродного следа и повышение эффективности эксплуатации здания.

На трех этапах проектирования проводилось энергомоделирование, позволившее последовательно оценивать и совершенствовать инженерные решения. Сейчас в центре ведется монтаж энергоэффективного инженерного оборудования и освещения, водосберегающих систем и оборудования для обнаружения протечек.

Автоматизированный учет ресурсов позволит отслеживать их потребление, своевременно выявлять отклонения и оптимизировать работу оборудования.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Особое внимание уделено условиям работы ученых. Помимо современных систем вентиляции, поддержания микроклимата и освещения, в центре предусмотрены эргономичные рабочие места со столами, регулируемыми по высоте, и отдельные помещения для занятий спортом.

На каждом этаже будут установлены системы очистки питьевой воды, что позволит сократить использование бутилированной воды. При проектировании центра также предусмотрена безбарьерная среда, обеспечивающая доступность помещений и инфраструктуры комплекса для маломобильных сотрудников и посетителей.

На территории научного центра появятся зарядные станции для электромобилей, велопарковки и инфраструктура для раздельного сбора отходов. При благоустройстве предусмотрены озеленение и покрытия, позволяющие уменьшить локальный перегрев территории.

При строительстве использованы преимущественно материалы региональных производителей, а также инновационные полимерные решения, что позволило сократить расстояния транспортировки и связанные с логистикой выбросы парниковых газов. Также рассчитан углеродный след здания, что позволит определить возможности его дальнейшего сокращения при его эксплуатации.

После завершения строительства объекту предстоит пройти второй этап сертификации, в ходе которого эксперты оценят реализацию предусмотренных проектом решений.

Ильназ Зарипов, доктор химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»:

«Одно из важных направлений наших исследований – создание материалов и технологий, которые помогают эффективнее использовать ресурсы и снижать воздействие на окружающую среду. Те же принципы мы применяем при развитии собственной научной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы флагманский научный центр СИБУРа стал примером того, как можно объединить передовые исследовательские возможности с современными требованиями к устойчивому развитию».

Фото: пресс-служба СИБУРа

Андрей Самохин, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра «Развивай.РФ»:

«Проект СИБУРа в Казани особенный: это первый научно-исследовательский центр в портфеле Клевера. Уверен, этому примеру последуют и другие компании. Такие проекты формируют современную среду, создают точки притяжения талантов и усиливают инвестиционную привлекательность городов и регионов».

СИБУР реализует комплексную экологическую программу, направленную на снижение воздействия производственной деятельности на окружающую среду и повышение эффективности использования природных ресурсов.

Среди приоритетных направлений – сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, рациональное использование воды и энергии, развитие технологий переработки отходов и вовлечение вторичного сырья в производство.

Особое внимание компания уделяет развитию экономики замкнутого цикла. СИБУР разрабатывает полимерные решения с использованием вторичного сырья, совершенствует технологии механической переработки пластика и развивает химическую переработку смешанных пластиковых отходов. «Клевер» – российская система оценки, сертификации и верификации зеленых объектов недвижимости. Оператор системы – Национальный центр Развивай.РФ (Группа ВЭБ).

С 2023 года система оценки и сертификации зданий официально признана на законодательном уровне и включена в таксономию зеленых проектов (постановление Правительства РФ № 1587). Нежилые здания и сооружения, соответствующие критериям системы «Клевер», признаются приоритетными зелеными проектами в строительстве.