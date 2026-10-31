В Татарстане примерно 300 МСП в год получают помощь Центра поддержки экспорта

Примерно 300 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из Татарстана в год становятся получателями услуг Центра поддержки экспорта некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан». Об этом рассказала руководитель центра Альбина Гергерт на брифинге «Симбиоз инструментов государственной поддержки с ИИ для выхода на внешние рынки», состоявшемся на площадке форума Kazan Digital Week – 2026, сообщают организаторы мероприятия.

«Количество получателей услуг из года в год, если мы говорим не про семинары и вебинары, а про сутевые услуги – выставки, поиск покупателя, софинансирование транспортировки, то это порядка 300 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые эти услуги получают. В год проходит от 20 до 30 выставок, на которых мы организуем участие наших компаний. Это в основном зарубежные выставки <...>», – пояснила спикер.

Гергерт также подчеркнула, что основная задача экспертов центра – помогать компаниям из Татарстана выходить на новые рынки и развиваться там, где они уже присутствуют. На федеральном уровне действует Российский экспортный центр, который работает с предпринимателями со всей России. «Наши меры поддержки не конкурируют, мы друг друга гармонично дополняем. По всем мерам поддержки федеральной структуры точно так же можем быть помощниками: подать заявку, сопроводить, уточнить статус», – сказала она.

По словам специалиста, эксперты центра проводят образовательные программы и анализ рынков, помогают в продвижении компаний, участии в выставках, поиске иностранных покупателей. Компания может в любой момент обратиться за поддержкой по разным направлениям и рассчитывать на адресную помощь, заверила она.

Кроме того, Гергерт поведало об использовании возможностей искусственного интеллекта. «ИИ очень хорошо анализирует рынки. То есть не нужно заходить на кучу разных сайтов и платформ, чтобы определить: на каком же рынке продукция будет наиболее востребована и интересна, какие существуют на этих рынках требования, сколько дней выдается тот или иной документ, куда обращаться», – акцентировала она.

Вместе с тем, на ее взгляд, информация от ИИ может отличной «стартовой точкой», но более полные данные и помощь предприниматели смогут получить, обратившись к реальным экспертам.

Спикер констатировала, что в основном фирмы обращаются за помощью по участию в выставках и выходом на зарубежные рынки. «У нас появилось также новое направление, которым компании пока не успели плотно воспользоваться, – это софинансирование затрат на рекламу на зарубежном рынке», – уточнила она.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.