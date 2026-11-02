Более 100 молодых жителей Татарстана учатся разрабатывать этнокультурные проекты

Свыше 100 молодых жителей Татарстана присоединились к образовательной программе «Национальное актуальным» Молодежной Ассамблеи народов республики. Среди участников – представители более 25 команд и авторы индивидуальных инициатив. Они учатся разрабатывать проекты и готовить их к реализации.

Участники предложили идеи в разных направлениях. Например, команда «ЭтноЛаб» планирует знакомить школьников и студентов с национальными орнаментами с помощью 3D-моделирования и печати. Авторы проекта «Грани мастерства» хотят создавать украшения по мотивам татарских сказок и легенд, а команда «Диалог культур» – организовывать творческие встречи и записывать видеоподкасты о национальных традициях.

Некоторые инициативы уже воплощают в жизнь. Так, участники проекта «Айда унала» («Айда в гости») проводят экскурсии в марийской деревне Кадряково Агрызского района. Туристы знакомятся с местными обычаями и кухней, а жители села помогают принимать гостей. В дальнейшем команда намерена развивать туристическое направление и открыть этноглэмпинг.

В рамках образовательной программы участники изучают основы социального проектирования: учатся определять целевую аудиторию, оценивать необходимые ресурсы, рассчитывать бюджет и готовить проекты к защите. Также они могут получить консультации экспертов и обсудить с ними свои идеи. Полученные знания пригодятся при участии в грантовых конкурсах.

25 октября в Доме дружбы народов Татарстана состоялась встреча с экспертом, на которой молодые люди смогли задать вопросы о своих инициативах. Для некоторых участников обсуждение помогло пересмотреть отношение к собственным проектам.

«Сначала я просто заполнила заявку, и мы с командой хотели просто выступить. А теперь у нас есть цель – стараться сделать по-настоящему хороший проект», – рассказала участница программы Садаф Пакманеш.

Сейчас участникам предстоит доработать концепции и подготовить планы реализации инициатив для презентации экспертам.

Присоединиться к обучению можно и без регистрации на проект: уроки по социальному проектированию доступны на платформе VK Видео.