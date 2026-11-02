Семье с семью детьми в Рубежном передали бытовую технику и подарки

Фото: Аппарат заместителя Премьер-министра Татарстана Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с главой Рубежного Евгением Шаталиным навестил многодетную семью Шкута в преддверии Дня народного единства. Супруги воспитывают семерых детей.

Помощь семье подготовили по адресной заявке, учитывая ее потребности. Шкутам передали холодильник, стиральную машину, микроволновую печь, средства личной гигиены для новорождённого, запас бытовой химии и продуктовые наборы. Для детей также привезли сладкие подарки, развивающие игры, пазлы и игрушки.

Ринат Садыков отметил, что воспитание семерых детей требует от родителей ежедневного труда и большой ответственности. От имени Татарстана он передал семье поддержку и пожелал родителям сил и терпения, а детям — расти здоровыми и любимыми. По его словам, помощь должна сделать повседневную жизнь семьи немного комфортнее.

К подготовке подарков присоединились меценаты Татарстана. Они регулярно участвуют в организации адресной гуманитарной помощи жителям Лисичанска и Рубежного.