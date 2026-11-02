news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 ноября 2026 16:29

Частота полетов из Казани в Ташкент увеличится до четырех раз в неделю

Читайте нас в
Частота полетов из Казани в Ташкент увеличится до четырех раз в неделю
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Авиакомпания Nordwind Airlines увеличивает частоту полетов из столицы Татарстана в Ташкент. С 28 ноября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Вылеты из Казани в Ташкент запланированы по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Обратные рейсы из Ташкента в Казань будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

Все это улучшит стыковки для пассажиров, следующих через Казань. Так, из столицы Узбекистана станет удобнее добираться до Москвы, Санкт Петербурга, Калининграда, Мурманска, Краснодара, Минеральных Вод и Уфы, а также в обратном направлении.

Российская авиакомпания продолжает расширять свою маршрутную сеть на Узбекистан. Уже 25 ноября откроется рейс из Казани в Фергану.

#открытие авиарейса
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

МЧС России предупредило о взломе своего мобильного приложения

2 ноября 2026
Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

2 ноября 2026
Новости партнеров