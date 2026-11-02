Частота полетов из Казани в Ташкент увеличится до четырех раз в неделю

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Авиакомпания Nordwind Airlines увеличивает частоту полетов из столицы Татарстана в Ташкент. С 28 ноября рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Вылеты из Казани в Ташкент запланированы по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Обратные рейсы из Ташкента в Казань будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

Все это улучшит стыковки для пассажиров, следующих через Казань. Так, из столицы Узбекистана станет удобнее добираться до Москвы, Санкт Петербурга, Калининграда, Мурманска, Краснодара, Минеральных Вод и Уфы, а также в обратном направлении.

Российская авиакомпания продолжает расширять свою маршрутную сеть на Узбекистан. Уже 25 ноября откроется рейс из Казани в Фергану.