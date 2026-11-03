Роскачество предупредило о возможных рисках употребления комбучи

Комбучу не рекомендуют пить людям с ослабленным иммунитетом, диабетом, детям, беременным и кормящим женщинам. Об этом NEWS.ru сообщили специалисты Роскачества. По словам экспертов, напиток на основе ферментированного чайного гриба может быть опасен, если при его приготовлении нарушена технология.

В последние годы комбуча стала популярна во всем мире. Ее называют источником энергии, пробиотиков и даже эликсиром молодости. Однако специалисты Роскачества подчеркнули, что напиток противопоказан людям с диабетом и гипогликемией, пациентам с синдромом раздраженного кишечника, людям с ослабленным иммунитетом, детям, беременным и кормящим женщинам.

Эксперты напомнили, что комбуча проходит активную ферментацию и требует строгого контроля при приготовлении. Если нарушить технологию, в напитке могут размножиться патогенные бактерии и плесень.

При этом однозначных клинических доказательств лечебного воздействия комбучи пока нет. Вместе с тем ученые отмечают, что ее химический состав может оказывать положительное влияние на организм: поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, обмен веществ и иммунитет. Полифенолы в составе напитка также обладают антиоксидантными свойствами и помогают бороться со свободными радикалами.

Специалисты выделили и возможные побочные эффекты употребления комбучи. Среди них – лактоацидоз, дрожжевые инфекции, аллергические реакции, а также нарушения в работе желудка и печени.

Кроме того, от напитка рекомендуют отказаться как минимум за 14 дней до плановой хирургической операции. По словам экспертов, это связано с его влиянием на уровень глюкозы в крови.