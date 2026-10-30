Минниханов отметил вклад тренеров в успех «Динамо – Ак Барса»

Казанская команда «Динамо – Ак Барс» в 24-й раз завоевала титул чемпиона России по хоккею на траве. Кроме того, в этом сезоне клуб выиграл Кубок и Суперкубок страны. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду в своем канале в МАКСе.

«Наши парни из «Динамо – Ак Барса» в 24-й раз стали чемпионами России по хоккею на траве! Также команда завоевала Кубок и Суперкубок России! Конечно, этот успех был бы невозможен без наставников клуба!» – написал Минниханов.

Минниханов также поздравил тренеров с профессиональным праздником – Днем тренера, который отмечают сегодня.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov