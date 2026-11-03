Жители Казани рассказали, на какие уступки готовы ради спортивных увлечений пары

Выучить правила игры, сходить на стадион или перенести свидание ради важного матча – многие жители Казани готовы подстраиваться под спортивные интересы второй половины. Сервис онлайн-знакомств «Мамба» выяснил, на какие компромиссы женщины и мужчины согласны ради увлечений партнера. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Большинство женщин не против разделить с мужчиной его интерес к спорту. Так, 70% опрошенных готовы хотя бы иногда смотреть матчи вместе с партнером. Из них 23% и сами любят болеть за команды и с удовольствием поддержат его увлечение, а 21% составят компанию, если игра особенно важна для мужчины. Еще 26% готовы провести спортивный вечер вместе, даже если совсем не разбираются в происходящем.

Две трети участниц опроса согласны глубже познакомиться со спортом, который нравится партнеру. При этом 31% готовы выучить основные правила, чтобы понимать ход игры и знать, когда радоваться. Еще 30% хотят разобраться в теме подробнее, но рассчитывают на помощь мужчины, который будет терпеливо все объяснять. А 8% готовы изучить все самостоятельно.

Среди мужчин 71% также готовы разобраться в спортивных интересах партнерши. В частности, 25% согласны узнать, чем тулуп отличается от акселя. При этом навязывать девушке собственное хобби они не собираются. Для большинства опрошенных (56%) не так важно, будет ли она болеть вместе с ними: это скорее приятное дополнение к отношениям. Только 2% действительно хотели бы смотреть вдвоем хотя бы самые важные матчи.

Половина женщин готовы ходить с партнером на спортивные матчи. Еще 40% предпочитают смотреть трансляции дома, а 17% не против ездить на игры в другие города. Мужчины чаще предлагают девушкам вместе болеть у телевизора – такой вариант выбрали 56% опрошенных. Пригласить партнершу на стадион готовы 34%, а отправиться вместе на выездной матч – только 1%.

Почти 66% женщин согласны сходить на стадион уже на первом свидании. При этом 29% даже обрадуются такому предложению, поскольку считают его возможностью провести необычную и запоминающуюся встречу. Еще 27% отправятся на матч из любопытства, а 9% считают, что спортивное событие станет хорошим поводом для разговора.

Мужчины осторожнее относятся к идее провести первое свидание на стадионе. Пригласить туда девушку готовы 40% участников опроса. Из них 23% сделают это, только если она сама интересуется спортом. Еще 16% предпочитают оставить поход на матч для следующих встреч, а 37% выбирают места, где можно спокойно поговорить.

Если свидание совпадет с важной игрой, 37% женщин сами предложат встретиться в другой день. Среди мужчин попросить о переносе готовы только 9%.

Остальные участницы скорее подстроятся под спортивное расписание партнера. Треть предложит посмотреть матч вместе, а 17% согласятся встретиться после игры. Лишь 5% обидятся из-за такого совпадения, а еще 9% предложат мужчине самому решить, что для него важнее – свидание или трансляция.

Мужчины в подобной ситуации чаще выбирают встречу с девушкой – такой ответ дали 64% участников опроса. При этом 29% готовы полностью отвлечься от игры и даже не интересоваться счетом, а 19% признают, что все же несколько раз проверят его в телефоне.

Общее спортивное увлечение помогает найти новые темы для разговоров, не связанные с работой и бытовыми вопросами. Это преимущество отметили 47% мужчин и 37% женщин. Еще по 32% представителей обоих полов считают, что благодаря общему интересу проще планировать выходные. По мнению 25% женщин и 22% мужчин, совместная радость от победы любимой команды также сближает партнеров.

Однако готовность поддерживать увлечение второй половины не означает, что вся жизнь пары должна зависеть от спортивного расписания. Больше всего женщин настораживает, если поражение любимой команды портит мужчине настроение на несколько дней. Так ответили 43% участниц опроса.

Еще 29% не понравится, если партнер планирует отпуск и выходные с учетом календаря матчей. Для 28% тревожным сигналом станет ситуация, когда мужчина помнит дни рождения игроков, но забывает о дне рождения своей девушки. Каждой четвертой также не понравится, если на билеты на спортивные мероприятия он тратит больше денег, чем на свидания.