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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 21:25

«Ак Барс» уступил СКА в Казани, несмотря на три гола в большинстве

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«Ак Барс» уступил СКА в Казани, несмотря на три гола в большинстве
Фото: ska.ru

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл петербургскому СКА со счетом 3:4.

Хозяева трижды реализовали лишнего: отличились Александр Хмелевский, Денис Зернов и Семен Терехов. У гостей во втором периоде забили Василий Атанасов и Егор Савиков, а в третьем Атанасов оформил дубль, ещё одну шайбу провел Данил Аймурзин.

Матч стал первым для защитника Альберта Яруллина в роли основного капитана «Ак Барса» — тренерский штаб сменил Алексея Марченко по ходу сезона.

Казанцы остались на четвёртом месте Восточной конференции с 24 очками в 23 играх.

4 ноября команда на выезде встретится с «Сибирью», начало — в 13:30 мск.

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