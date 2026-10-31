Первый гол Сальседо и ментальный зажим «Рубина»: Кузьмин одержал дебютную победу

«Рубин» наконец прервал затянувшуюся серию неудач, но первая победа Кузьмина получилась валидольной: Сальседо выдал гол-шедевр при уверенной игре, но после перерыва хозяева едва не упустили три очка, позволив сопернику перехватить инициативу. «ТИ-Спорт» разбирается, почему казанцы пока зажаты психологически и что не так с полем «Ак Барс Арены».





Фото: rubin-kazan.ru

Два и. о. и один гол Сальседо: «Рубин» начал за здравие, а закончил на нервах

Матч «Рубина» и «Факела» можно было назвать дуэлью двух исполняющих обязанности главных тренеров. Олег Кузьмин проводил свой второй матч во главе казанцев и первый – в РПЛ. Алексей Ребко после ухода Олега Василенко тоже получил шанс возглавить команду, которой срочно требуется оттолкнуться со дна. Перед обоими стояла одна и та же простая задача без излишков – выправить ситуацию в турнирной таблице.

Начало встречи получилось тревожным для «Рубина»: «Факел» попытался устроить блицкриг, и после первых десяти минут владение мячом было красноречивым – 30% на 70% не в пользу хозяев. Впрочем, постепенно команда Кузьмина выровняла игру, забрала мяч и стала сама создавать моменты. Главным адресатом атак оказался все тот же Эдди Сальседо, который заметно растормошил «сонное царство» в атаке «Рубина», образовавшееся в этом сезоне.

Сначала итальянец после скидки Арройо был близок к тому, чтобы перебросить вратаря, но не хватило нескольких сантиметров. Затем он успел к мячу у лицевой линии и прострелил вдоль ворот – партнеры не замкнули передачу. Ощущение, что старания итальянца должны все-таки конвертироваться в гол, висело в воздухе ощутимое едва ли не физически.

И на 38-й минуте натянутая, кажется, уже вечность тетива наконец была отпущена. После аута справа в исполнении Арройо нападающий гостей Александр Кокшаров попытался выбить мяч головой, но Сальседо подстроился под отскок и эффектным ударом в падении, почти через себя, отправил его в нижний угол. Можно ли это назвать «ножницами», так и осталось предметом дискуссии, но, безусловно, таких «породистых» голов от своей команды в Казани заждались.

Первый гол итальянца за «Рубин» – и сразу претендент на главное украшение тура. До перерыва казанцы могли забить еще: после подачи и борьбы в штрафной мяч отскочил к Арройо, но тот не сумел толком пробить.

Даже футболисты, к которым в последнее время было больше всего вопросов, выглядели живее. Велдин Ходжа внезапно раскрепостился настолько, что позволял себе финты в стиле Зидана, а Начо Сааведра активнее работал в центре, успевая закрывать большие зоны и подключаться к прессингу. Первый тайм оставлял ощущение, что качество московской игры со «Спартаком» на этот раз подкрепится и результатом – картина идеальнее некуда, но…

Но после перерыва сюжет перевернулся. «Факел» сам добавил агрессии, забрал инициативу, а казанцы почти перестали атаковать позиционно. Вместо комбинаций – длинные забросы на Сальседо, которому одному было крайне сложно зацепиться за мяч. Крики с трибун были примерно одного содержания: «Кузя, вперед!» и «Почему прижались? Играйте!».

«Кузя» ответил заменами: вместо Иву и Бабаева вышли Йочич и Грипши, затем Самошникова и Сальседо сменили Рожков и Моторин. В обороне хозяева стали плотнее, но впереди почти перестали цепляться за мяч, а мысль в атаке просто испарилась. В середине второго тайма Евгению Ставеру пришлось выдать сейв матча после прицельного удара Турищeва с подкруткой в дальний угол.

Итоговые 37% владения против 63% в пользу «Факела» хорошо отражают то, насколько тяжелым получился второй тайм. Примерно такие же цифры у казанской команды были в памятных матчах с «Барселоной» в Лиге чемпионов. По ударам картина несколько иная – 9-6 в пользу хозяев (3-2 по ударам в створ). «Рубин» выиграл, но последние минуты провел так, будто играл с топ-командой.

Кузьмин получил три очка, но не все ответы

После финального свистка Олег Кузьмин не стал скрывать: результатом он доволен, качеством игры – не вполне. Это, кстати, зеркальная оценка матча со «Спартаком» – тогда он, наоборот, отметил игру, но был разочарован результатом.

Первая победа в РПЛ действительно сегодня воспринимается как некий глоток свежего воздуха, ведь последний раз казанцы выигрывали аж на День республики 30 августа – у махачкалинского «Динамо». Особенно важным тренер назвал и то, что его подопечным удалось не пропустить.

«Мы довольны результатом, по игре есть проблемы. Но, повторюсь, в данном случае победа важнее, и первый матч на ноль тоже очень важен. Я благодарен тренерскому штабу, всему персоналу, который помогал готовить команду. Безусловно, благодарим болельщиков, которые пришли поддержать нас», – сказал Кузьмин.

Главный вопрос «ТИ-Спорта», конечно, касался второго тайма. Почему команда, которая до перерыва выглядела убедительно, после него практически отказалась от мяча? Кузьмин объяснил неприятную метаморфозу: «Давно не выигрывали, здесь ведем в счете, и в голове сидит мысль удержать результат. И от этого страдает игра, думаешь больше об обороне, хотя мы и говорили, что нельзя садиться низко».

По словам и. о. главного тренера, план был другим: продолжать прессинговать, активно вступать в отбор, прижимать соперника и проводить как позиционные, так и быстрые атаки. Но выполнить установку команда не сумела.

«Над этим надо еще работать», – признал Кузьмин.

Алексей Ребко, напротив, увидел во втором тайме то, чего хотел от своей команды. По его словам, «Факел» перехватил инициативу, нашел свободные зоны и имел возможности отыграться, но не реализовал их. «Стандарт решил всё. Вроде владели инициативой во втором тайме, но не реализовали. Игра нам больше не зашла», – подвел он итог.

Герой же матча выразил надежду, что его первый гол и сегодняшняя победа помогут команде выбраться из той самой психологической ямы, о которой говорит Олег Александрович.

«Очень важно, что мы сегодня одержали победу. За счет нее команда набирает уверенность перед следующими матчами. Особенно важно было выиграть после неудачной серии», – отметил Эдди Сальседо, добавив, что у «Рубина» сильный и сплоченный коллектив, которому теперь нужно двигаться вперед.

Для Кузьмина эта победа – весомый аргумент в свою пользу перед руководством, но не окончательный ответ на вопрос, готов ли он стать полноценным главным тренером. «Рубин» впервые за долгое время выиграл, однако один тайм хорошего футбола пока не отменяет другого – с почти полным отказом от инициативы. Если наставнику казанцев за короткий срок удастся вывести команду из этого ментального клинча, когда игроки боятся рисковать, то это, безусловно, повысит его «акции».

«Ак Барс Арена» снова под критикой: уже привычная рутина для «Рубина»

У победы над «Факелом» обнаружилась еще одна тема, которая уже становится для «Рубина» неприятной рутиной. Состояние газона на «Ак Барс Арене» вновь вызвало вопросы. Причем речь не только о послематчевых комментариях: по ходу встречи внимание на качество поля обращал Начо. В перерыве чилиец жаловался на состояние покрытия – и это уже не первый подобный сигнал от футболистов казанской команды. Вопрос поднимали и в сборной России, которая гостила в Казани на игре с национальной командой Ирана.

«ТИ-Спорт» уточнил у Олега Кузьмина, насколько это влияет на игру и есть ли диалог между клубом и стадионом по этому поводу. Тот не стал отрицать, что газон далек от идеала, но подчеркнул, что оба соперника находились в одинаковых условиях. «Оно одинаково для двух команд, которые на поле. Но, конечно, лучше, если бы качество было чуть выше. Я стараюсь не вмешиваться в эти вопросы. Наверное, клуб разговаривает со стадионом», – сказал исполняющий обязанности главного тренера.

Проблема, судя по всему, уже давно перестала быть исключительно тренерской. Еще после матча с московским «Динамо» 11 октября Франк Артига жестко раскритиковал газон, сравнив его с катком и заявив, что на таком поле сложно удерживать равновесие. Теперь к состоянию покрытия вновь возникли претензии – уже при новом наставнике.

Для команды, которая пытается наладить позиционную игру, качество газона имеет не последнее значение. «Рубину» необходимо быстрее двигать мяч, точнее действовать в коротком пасе и контролировать темп. На поле, которое вызывает вопросы у самих футболистов, решать эти задачи сложнее. Впрочем, нельзя утверждать, что именно газон стал причиной просадки во второй половине игры: как видим, Кузьмин объяснил осторожность команды психологией и страхом потерять преимущество. Но повторяемость претензий уже выглядит тревожно.

Казанцы получили 3 очка, сухую победу и первый гол Сальседо. Но вместе с ними – два вопроса, которые пока подвисли в воздухе: сможет ли Кузьмин научить команду играть весь матч так, как она играет первый тайм, и когда на «Ак Барс Арене» наконец появится газон хорошего качества.